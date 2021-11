Ingrid Coronado regresó a TV Azteca

NFOBAE.-Tras más de 3 años fuera de Venga la Alegría, Ingrid Coronado reapareció en el matutino de TV Azteca para anunciar que volverá a formar parte de la empresa con Todos a bailar, un nuevo programa de concursos de fin de semana.

Durante la mañana de este viernes 5 de noviembre, el matutino de la televisora del Ajusto sorprendió a su público con la noticia de que en las próximas semanas se estrenará un nuevo reality show como parte de la barra de entretenimiento. En medio del misterio por saber quién sería la nueva conductora, el elenco de conductores se reunió en su sala para recibir, con bombo y platillo, a Ingrid Coronado.

Las cámaras de VLA grabaron el momento en que la ex Garibaldi recorrió parte del pasillo sobre una alfombra roja que fue colocada exclusivamente para ella. Mientras la conductora caminaba rumbo al foro, se escuchó una ola de aplausos y ovaciones por parte de los presentes.

"¡Bravo!", dijeron a coro los conductores de Venga la alegría cuando la vieron entrar del brazo de Sergio Sepúlveda y Patricio Borgetti. Una vez que Coronado pisó el área central del foro, todos fueron sorprendidos con algo de pirotecnia que salió de la parte de atrás de los sillones iluminando todo el lugar.

"¿Cómo estas?", le preguntó Sepúlveda. "Muy bien, bien llorosa, la verdad. Ya saben, una es llorona y desde que entré... creo que ya está bien corrido el rímel", comentó.

Entre lagrimas de felicidad, la exesposa de Fernando del Solar declaró que se sintió muy feliz de poder volver a la televisara que la acogió por poco más de 19 años, en especial, dijo que estaba emocionada por nuevamente estar en el foro de Venga la alegría, programa que condujo hasta 2018.

"Fue una época increíble de mi vida profesionalmente hablando y también personal. Estuve tres años fuera y de pronto llegar con este nuevo proyecto que me tiene enamorada, que me tiene feliz, pues ha sido una experiencia realmente increíble y me siento muy agradecida", declaró.

La conductora de de 47 años explicó que estaba muy feliz haciendo su programa de radio cuando comenzó a recibir algunas invitaciones para volver a la televisión, pero no fue hasta que llegó a sus manos Todos a bailar que decidió reincorporarse a TV Azteca los sábados.

"Cuando me lo cuentan y me dicen que es un reality musical en donde las familias van a estar participando y las estrellas son los niños, me acordé de La Academia Kids [programa que también condujo]",dijo cuando Cynthia Rodríguez le hizo señas para que se quitara el labial que aparentemente se le había corrido en los dientes.