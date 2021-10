Intentan hackear Instagram de Karla Panini

A menos de cuatro meses de haber sufrido robo de identidad, intentan hackear Instagram de Karla Papini; sin embargo, para su buena fortuna fallaron en el intento.

Así lo dio a conocer propiamente Karla Panini, quien mediante un video explica que intentó entrar a su cuenta de Instagram pero sorpresivamente no pudo ingresar.

"La novedad con la que amanecí hoy... Amanecí hoy con que no podía entra a mi cuenta @kpaninimx", dice Karla Panini y sarcásticamente explica que le enviaron mensajes.

Razón por la que recurrió a su equipo de trabajo, dado que son expertos en el tema de las redes sociales, quienes le informaron alguien intentó acceder a ellas por la fuerza.

Por la que pregunta sarcasticamente a sus seguidores quién habrá querido accesar a su cuenta sin autorización.

Cabe mencionar que la cuenta de Instagram de Karla Panini actualmente no está disponible, debido a que intentaron ingresar sin autorización la plataforma decidió bloquearla.

Critican a Karla Panini por su relación con Américo Garza

Curiosamente el intento de hackeo ocurre a un par de días de que Karla Panini fuera criticada por su relación con Américo Garza y es que la comediante compartió una foto con el exesposo de Karla Luna.

Acción que molestó a sus haters y los fans de Karla Luna, quienes aseguraron ese amor se obtuvo a la mala y por medio de brujería.

Karla Panini sufre robo de identidad

Por otra parte este ataque llega casi cuatro meses después de darse a conocer que Karla Panini sufrió robo de identidad.

Como te informamos, el pasado 24 de junio, la comediante dio a conocer las cuentas por las que se hacen pasar por ella, informando que tiene dos redes sociales oficiales: @kpaninimx y @malinfluencersmx.

Por lo que Karla Panini pidió reportar aquellas cuentas que usan su nombre para fines dudosos.

"Honestamente pido que se reporten porque yo ya había visto estas cuentas falsas desde hace un chorro, pero a mí no me gustaba mencionarlas para no darles vuelo", indicó.

Así como señaló que una vez que notó que pueden hacer mal uso de su nombre e imagen, decidió hacer algo al respecto.