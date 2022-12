Ivonne Montero no descarta que su hija ya requiera una cirugía de corazón abierto

Ciudad de México. - La actriz mexicana Ivonne García Macedo, mejor conocida como Ivonne Montero, dio a conocer que no descarta que su hija Antonella ya requiera una cirugía de corazón abierto para salvargudar su salud, debido a que tiene un soplo en el corazón.

Antonella, quien también es hija del cantante fallecido Fabio Melanitto, ha tenido varias cirugías por el problema cardiaco con el que nació, por lo que, Ivonne no descarta que el próximo año Antonella ya necesité la cirugía de corazón abierto, ya que reveló que necesita una prótesis para cerrar las válvulas que le quedaron abiertas en su última cirugía donde ampliaron una arteria.

"Le detectaron ciertas cositas, detalles, que pueden ser indicios de que ya necesita la cirugía de corazón abierto, es ponerle una prótesis para poder cerrar las valvulitas que quedaron abiertas, porque ampliaron una arteria, entonces no cierran, tiene un soplo un poco fuertecito, y me la mandaron llamar cuatro meses después, tiene tres fechas de estudios y dependiendo de esos resultados es que nos dejarán saber si ya es candidata para entrar a cirugía, esperemos que no", detalló la actriz en entrevista para el programa Ventaneando.

Ivonne Montero mencionó que, a pesar del diagnóstico de los médicos, su hija se encuentra bien se salud y destacó que se mantiene muy activa, incluso aguanta perfectamente sus clases de karate.

"Antonella es muy energética, es muy activa, hiperactiva, sus clases de karate las aguanta perfecto, creo que cansa a todo mundo antes de que se canse ella, y ya veremos", aseveró.

Montero también reveló que Antonella no quiere someterse a una cirugía en la nariz para corregir una ´imperfección´, y señaló que se encuentran esperando el momento adecuado para realizársela.

"Ella no ha querido, y está muy tranquila con ese tema, está muy seguirá de sí, ella no le molesta en lo absoluto, pero creo que también ya es necesario, el cirujano plástico nos recomendó que después de los 7 u 8 años, cuando ya la fisonomía es un poquito más, ya no va a cambiar tanto, el otorrino nos había dicho que desde los 2 años podíamos hacerlo, pero estamos esperando hasta que sea el momento indicado, los tiempos de Dios", finalizó.