J Balvin reta al Canelo Álvarez a que se den “un par de madrazos”

J Balvin y Canelo Álvarez son grandes amigos, de modo que el reto se trató de una broma del cantante.

México.- J Balvin se subió al tren de los show boxísticos y “retó” al Canelo Álvarez a una pelea. Tal desafío fue contestado inmediatamente por el considerado, “ mejor libra por libra del mundo” .

Fue en sus historias de Instagram donde J Balvin lanzó el reto al Canelo Álvarez, con quien mantiene una gran amistad; de hecho, asistió a la boda del boxeador con Fernanda Gómez .

La propuesta del cantante, como él mismo señaló, responde a las “estupideces” que se hacen en torno al box. Lo cual alude a la pelea entre Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul .

J Balvin aclara que todo se trató de una broma

A través del mismo medio, el Canelo Álvarez le respondió el reto de J Balvin. Ahí aseguró que podría pelear ante él con los ojos cerrados.

“Acabo de escuchar la historia de mi hermanito José. Nada más quiero decirle que con los ojos cerrados y que con cuál mano quiere que le pegue. Encantado, un honor”

CANELO ÁLVAREZ Ni tardo ni perezoso, J Balvin respondió en Instagram afirmando que el reto se trató de una broma, pues no tiene pensado meterse al box sino seguir en la música.

“Era un chiste. Yo no pensaba que el Canelo me fuera a responder. Pero no puedo permitir una pelea con los ojos cerrados, yo voy a seguir con la música. Te quiero mucho, hermano”

J BALVIN