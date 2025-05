Jennifer Lopez sorprende al besar a sus bailarines en los AMAs 2025

El 26 de mayo de 2025, Jennifer Lopez inauguró los American Music Awards en Las Vegas con una actuación que no pasó desapercibida. La cantante interpretó su éxito "Dance Again" y realizó una coreografía que incluyó temas como "APT" de Bruno Mars y Rosé, "Not Like Us" de Kendrick Lamar, "NUEVAYoL" de Bad Bunny y "Die with a Smile" de Lady Gaga y Bruno Mars.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando, al sonar "Loose Control" de Teddy Swims, Lopez besó a uno de sus bailarines y, acto seguido, a una bailarina. Este gesto evocó momentos icónicos de presentaciones pasadas y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Las reacciones en línea fueron mixtas. Algunos usuarios elogiaron la audacia de la artista, mientras que otros consideraron el acto inapropiado o fuera de lugar. Comentarios como "Jennifer Lopez es la mejor artista femenina de todos los tiempos" contrastaron con críticas que la calificaron de "cringe" o "fuera de lugar".

Cabe destacar que días antes del evento, Lopez sufrió una lesión en el rostro durante los ensayos, lo que no impidió que ofreciera una presentación enérgica y comentada .