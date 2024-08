Joanna Vega-Biestro encara a ´Potro´ por comentarios despectivos

En una reciente aparición en el programa "Sale el Sol", la conductora Joana Vega-Biestro confrontó a Luis ´Potro´ Caballero, exparticipante de "La Casa de los Famosos México", debido a los comentarios despectivos que este hizo durante su estancia en el reality show.

Vega-Biestro abordó directamente al ex concursante, cuestionándolo sobre las opiniones negativas que expresó sobre sus compañeros.

"Vemos el 24/7, no solo son clips que salen en las Galas, y sí, te vimos involucrado en estas pláticas que tenían en su cuarto, que eran muy feas; en contra de los cuerpos, en contra de mujeres y eso es lo que empezó a levantar esta polémica", afirmó Vega-Biestro durante la entrevista.

Reconoce lo que hizo

Por su parte, Potro reconoció haber hecho comentarios inapropiados sobre el físico de Gala Montes y Briggitte, pero subrayó que ya se disculpó con ambas. Además, aseguró que, al salir del reality, volverá a ofrecer sus disculpas personalmente.

"Entiendo esta onda de (no opinar sobre) los cuerpos. Quiero que sepan que estamos expuestos a este tipo de cosas en el 24/7. Si lo están diciendo porque se habló de Briggitte y de Gala, asumo la responsabilidad y ofrecí disculpas, y cuando salgan lo haré nuevamente", explicó.

Sobre su relación con Briggitte

El exparticipante también abordó el tema del bullying, mencionando que la situación no se limitó a comentarios sobre el físico. En cuanto a su relación con Briggitte, Potro destacó que ella siempre le expresó que no se sentía ofendida y que disfrutaba de sus bromas.

"Ella siempre, todos los días, sin falta, me decía ´Potro, te quiero mucho, me encanta que me molestes´ y se reía conmigo. Nunca vi que se sentía ofendida", comentó.

Finalmente, Potro negó haber buscado formar alianzas dentro de la casa, aunque admitió que hubo otros participantes que sí intentaron establecerlas.