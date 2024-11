John Krasinski es nombrado el "hombre vivo más sexy" de 2024 por people

La revista People ha elegido al actor, director y escritor estadounidense John Krasinski, de 45 años, como el "hombre vivo más sexy" de 2024. El anuncio se realizó durante una emisión especial en The Late Show with Stephen Colbert, donde el presentador bromeó sobre su propia expectativa de obtener el título. En un divertido sketch, Krasinski incluso entrenó a Colbert en un cómico "programa" para convertirse en el hombre más sexy, con una breve aparición de Chris Evans, quien fue el ganador del 2022.

En la portada de People, Krasinski posa de manera relajada, sentado sobre la defensa de un auto clásico amarillo. Sobre el honor del título, Krasinski comentó en redes sociales: "Así no es como me despierto normalmente, pero aquí estamos. Ustedes realmente elevaron el listón por mí". El protagonista de The Office también relató que su esposa, la actriz Emily Blunt, estaba feliz por él, aunque probablemente le recordaría este logro a la hora de hacer tareas domésticas.

Además, el actor bromeó sobre cómo reaccionarán sus hermanos en el próximo Día de Acción de Gracias, imaginando los comentarios y risas en familia sobre este inesperado título. Krasinski se suma así a una lista de galanes distinguidos, como Patrick Dempsey (2023), Chris Evans (2022) y Paul Rudd (2021), continuando la tradición de reconocer a figuras destacadas y queridas del entretenimiento.