Jorge Gil amenazó a Mario Bezares con hundirlo en la cárcel, asegura Paola Durante

Conforme avanza la serie sobre el asesinato de Paco Stanley, "¿Quién lo mató?", salen a la luz más detalles del caso.

Stanley fue un reconocido presentador de programas muy exitosos como: 'Divertidísimo', y '¡Pácatelas!', que llegó a compartir espacio con Mario Bezares y Jorge Gil, quienes estuvieron en el lugar y en el momento en que mataron a Paco.

Cabe recordar que desde hace unos días, Paola Durante, quien fue relacionada con el homicidio de Stanley en 1999, aseguró que romperá el silencio y dirá su verdad.

"Veré la serie y haré lo nunca he hecho: haré mis comentarios. Si van a revivir lo que pasó hace 25 años, por este canal, yo también voy a decir lo que debí haber dicho hace 25 años. Esta vez no me voy a quedar callada... Desmentiré lo que deba, confirmaré lo que sepa", mencionó.

"Durante años he querido alejarme de los reflectores y no es la primera vez que lo digo: he sentido más miedo que seguridad teniéndolos conmigo. Esta vez yo vengo a buscarlos. Oigan, mínimo, si van a hablar de mi vida, tengo derecho de réplica a la gente que sí le interesa mi opinión".

Y parece ser que sí lo cumplirá, debido a que recientemente Durante reveló que Jorge Gil amenazó en la cárcel a Mario Bezares con hundirlo.

"Veo acercarse a Jorge Gil y le dijo a Mario ´no te las vas a acabar, te vas a refundir en la cárcel, de aquí no vas a salir´", contó Paola.

La modelo detalló que los problemas entre Gil y Bezares habrían surgido por diversos motivos, entre ellos, que Mario solía burlarse de Jorge por querer iniciar un nuevo programa.

"Yo no lo hice nada yo creo que era formar una historia, yo creo que él sí inventó lo mío, inventó lo de Jorge, todo era una vil mentira. Jorge puso que yo estaba muy nerviosa, pero me queda claro que pudo haber sido amenazado", agregó.