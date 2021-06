José Eduardo Derbez reaparece y aclara lo del robó de un celular

Mosaico

El representante de la banda CNCO, Renato Francis, dio a conocer que en recientes días se encontró con José Eduardo Derbez y que el actor se abría aprovechado de su estado de ebriedad para llevarse su celular.

“Oigan, cómo ven que ayer en su peda José Eduardo Derbez se llevó mi celular de la mesa ‘por equivocación’”, escribió en su perfil de Twitter.

Continuó: “De muy mal gusto tu borrachera bro… Intérnate, no está padre tu alcoholismo. Si no lo controlan, no lo consuman amigos”.

Ante las contundentes declaraciones de Renato; el hijo de Eugenio Derbez en entrevista con Javier Poza dio la cara y declaró que a esta persona que lo señala de “ratero” no lo conoce.

El actor ha compartido con sus seguidores que lo buscó en redes sociales para hablar con él, pero Renato cerró sus redes.

“A esta persona yo no la conozco. Intenté buscarlo en redes sociales y ni siquiera lo encontré, creo que cerró sus redes sociales, no sé ni quien sea. Únicamente quiero aclarar que pues, de nuevo los medios; cualquier persona puede subir algo y lo suben sin investigar, sin preguntar, pero no tengo nada qué hablar de ese tema, la verdad”.

Después José Eduardo comentó al respecto, afirmando que este tipo de situaciones “se le resbalan”. La cuenta desde donde fue señalado el también hijo de Victoria Rufo ya no está disponible, acción que ha dado de que hablar.