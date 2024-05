Joven llora al enterarse que Justin Bieber será papá

Monterrey.- Una fan de Justin Bieber volvió a ser tendencia por llorar, esta vez, al enterarse de que su ídolo se convertirá en papá junto a la modelo Hailey Bieber.

El video, compartido por la usuaria Carolina en la plataforma de TikTok, generó miles de reacciones. En la breve grabación, Carolina aparece en una transmisión en vivo mientras trabaja en lo que parece ser una papelería.

Durante la transmisión, parece que alguien le menciona la noticia sobre que el cantante había revelado en su cuenta de Instagram.

"¿No me digan que si está embarazada Hailey?", dice asombrada en el video.

A medida que el video avanza, se nota que Carolina no reacciona bien a la noticia. Al principio, no parece creerla y luego pide a su compañera que verifique la información en la red social.

Cuando se confirma la noticia, Carolina se cubre el rostro entre lágrimas, lo que provocó risas y burlas entre los internautas.

"Busca. No, me voy a arrancar el cabello. Quiero llorar, voy a llorar, no es cierto. No, no, no, no, ¿por qué me lo dijeron? Ay, no, dijo la mujer en el video mientras estaba soltando las lágrimas.

La mujer parecía haber recibido la noticia con dificultad, ya que incluso después de que se cortara la transmisión, seguía visiblemente afectada, con lágrimas en sus ojos.

Este momento provocó una oleada de reacciones en la plataforma, donde algunos espectadores mostraron comprensión hacia su situación, mientras que otros optaron por burlarse de ella sin titubear.

Selena Gómez: ¿Qué dijo en redes tras la noticia de Justin Bieber y Hailey?

Tras la divulgación de la noticia, la cantante y actriz se vio especialmente afectada en las redes sociales, donde surgieron numerosos memes al respecto.

Los seguidores estuvieron expectantes ante las publicaciones de Selena en sus redes sociales, esperando una posible reacción de su parte. A pocas horas de la revelación, Selena compartió algunas fotografías.

Estas imágenes fueron publicadas en su cuenta de Instagram, pero no tenían relación alguna con el embarazo de Justin y Hailey. En su lugar, mostraban momentos compartidos en un programa de cocina junto a chefs.