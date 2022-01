Juanes odia las redes sociales y confiesa por qué

El cantante Juanes compartió en un video su sincera postura con sus seguidores respecto a las redes sociales, donde rechaza la dependencia que existe entre las personas y las redes.

Juanes contó que odia las plataformas digitales que unen a las personas, ya que la gente pasa demasiado tiempo viendo lo que hacen otras personas.

"El problema que yo tengo es que odio las redes sociales, las detesto. No es que odie las redes sociales porque no odio a la gente, pero odio las redes sociales, lo que significa eso, lo que implica eso, lo que hay que hacer, pero Doña Celia (su esposa) ama las redes sociales, mis hijos aman las redes sociales... Todos los días es lo mismo, yo diciendo: ´Qué mierd$ me invento para... No, estoy mam$&#* de esa mierd$... no quiero inventarme nada más, me vale verg$ las put$" redes sociales... Pero a Ceci le encantan".

Antes semejante declaración, su esposa defendió su postura y dijo al respecto

"A todo el mundo le encantan las redes sociales, no solo a mí. Les encanta chismosear en las redes sociales".

Inmediatamente, Juanes replicó:

"No, a todo el mundo no le encantan, de vez en cuando los chismoseo, admito que sí me gusta chismosear, pero no siempre... Todo el día hijueput$ viendo lo que hace todo el mundo, no me gusta, estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer".