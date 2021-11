Justin Bieber realizará un concierto en el metaverso

VANGUARDIA.- Justin Bieber ofrecerá su primer concierto en el metaverso. Esto en la plataforma para los conciertos virtuales de Wave.

El evento esta fechado para el próximo 18 de noviembre. Durante el concierto, explican los organizadores, Bieber se exhibirá usando un avatar en grado de replicar en tiempo real y sus movimientos, gracias a toda una tecnología de captura de movimiento.

“Creo muchísimo en el proyecto de Wave, amo esta plataforma, es un nuevo modo de interactuar con mis fans. No veo la hora de usar esta nueva tecnología para conectarme con los fans de todo el mundo, creando un gran evento masivo. No veo la hora en que los fans puedan vivir esta nueva experiencia interactiva”, declaró Bieber en el comunicado que anuncia el concierto.

Bieber no es el primer artista en exhibirse sobre Wave, que en el pasado hospeda los conciertos The Weeknd, John Legend, Tinashe y Galantis. El concierto será transmitido también en el canal de You Tube, mientras la suscripción en la plataforma Wave es gratuita.