¡Justo en la nostalgia!: Regresa iCarly... y no es para niños

Mosaico

Tras casi 10 años, los hermanos Carly y Spencer Shay regresan para entretener al público adulto que los extrañaba

Después de una muy larga espera de casi 10 años, los fans de iCarly ya pueden disfrutar del reboot en la plataforma de Paramount+. La plataforma de streaming ya tiene disponibles los primeros tres capítulos de la nueva temporada y por supuesto que las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar.

Miranda Cosgrove, Nathan Kress y Jerry Trainor están de vuelta en compañía de algunas estrellas nuevas para dar forma a las siguientes aventura de la pandilla de Seattle y con un nuevo programa para la web. Aunque el reboot tendrá una gran ausencia, ya que se anunció que no contará con la presencia de la actriz Jannetee McCurdy, quien personificó a la mejor amiga de Carly, Sam Pockett.

Nathan Kress, quien da vida a Freddie Benson, la persona detrás de la cámara del web show, dijo que este programa presentará situaciones que no son propiamente para niños.

“Este es un programa adulto y no es específicamente para niños. Y eso es emocionante para nosotros, poder ver dónde estarían estos personajes de un show infantil y en dónde se encuentra en su vida, ahora, 10 años después, pero de una forma realista, no endulzada”.

Por su parte Jerry Trainor, quien da vida a Spencer Shay sorprendió al decir que el reboot de Paramount+ tendrá "situaciones sexuales" a diferencia de la ficción original juvenil.

"Es básicamente un concierto de Andrew Dice Clay. No, pero vamos a cruzar esa línea. ¿Ustedes saben a qué me refiero? No va a ser súper crudo… pero sí, van a haber situaciones sexuales".

La serie retomará la vida de Carly Shay casi 10 años después del final del show transmitido por Nickelodeon. La protagonista, que ahora es mayor edad, tendrá nuevas aventuras en su día a día como influencer junto a sus amigos y familia, a excepción del personaje de Sam, que no formará parte de los nuevos episodios.

Como se ha podido ver a través de las imágenes promocionales, la producción ha añadido a Laci Mosley, quien interpretará a Harper Raines, la nueva compañera de cuarto y mejor amiga de Carly. De igual manera, se suma Jaidyn Triplett con el rol de Millicent Benson, la conocedora y sarcástica hijastra de Freddie.