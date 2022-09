Kanye West confiesa su adicción al contenido para adultos

El rapoero Kanye West, uno de los mas reconocidos de los últimos tiempos por sus ideas innovadoras a la hora de grabar y presentar su musica, confeso que es adicto a la pornografia, y por esta adicción nacieron problemas que tuvo con la familia de su expareja, Kim Kardashian.

En una publicación en la cuenta de Instagram del rapero, la cual ya fue borrada, suplicaba a Victoria Villarroel, que no posará para Playboy, tal y como Kim Kardashian hizo en el pasado, supuestamente la madre de la modelo, Kris Jenner obligó a hacer.

"No dejes que Kris te obligue a hacer de playboy como hizo [Kylie] y Kim", comenzó a escribir.

"Hollywood es un burdel gigante. La pornografía destruyó a mi familia. Lidio con la adicción que Instagram promueve", escribio el rapero.

Asimismo, en su publicación detalló que no dejaría que su hijas pasarán por la misma presión que la familia Kardashian dio a miembros de su familia para posar para la revista.

Medios aseguran que un segundo post del rapero revelo que un miembro de la familia pido que se retirara su publicación de Instagram.

"De mi mamá por favor dile que deje de mencionar mi nombre, tengo 67 años y este tipo de situaciones no me hacen bien y a veces parece que mi estrés no tiene final".

A lo que supuestamente Kanye habría respondido: "Ustedes no tienen derecho sobre mis hijos y sobre a donde irán a la escuela. Ellos no harán Playboy ni cintas sexuales. Diles a tus Clinton-amigos que vengan por mí, aquí estoy".