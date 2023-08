TIJUANA.- El día de hoy durante la presentación de ´Utopia´ de Travis Scott en el Circo Máximo de Roma, Kanye West hizo su regreso a los escenarios.

Scott presentó al cantante para cantar ´Can´t tell me nothing´ diciendo:

No hay Utopía sin Kanye West. No hay Travis Scott sin Kanye West. No hay Roma sin Kanye West. Hagan ruido para Ye.¨

Travis, había planeado un concierto masivo en las Pirámides de Giza para presentar su nuevo disco, pero fue cancelado por Livenation un día antes.