Karely Ruiz tiene ácaros por acudir a ´motel de pocas estrellas´

Monterrey.- La famosa influencer Karely Ruiz, le contó ayer a sus seguidores que tiene ácaros en la piel tras haber acudido a un ´motel de pocas estrellas´ hace una semana.

Karely Ruiz se encontraba realizando una trasmisión en vivo, en donde aparecía rascándose la pierna y humectándose una crema en el cuerpo debido a los ácaros, por lo que prosiguió a confesarle a sus fans lo que le había sucedido.

"Traigo ácaros... les voy a explicar nada más porque son mis fans, story time de cómo agarré ácaros", mencionó durante el live.

La modelo regiomontana de OnlyFans contó su mala experiencia para que sus seguidoras tuvieran precaución y se cuidaran para que nos les sucediera lo mismo que ella.

"Para que se cuiden, chicas. Fui a un motel, hace una semana, a un motel de pocas estrellas y se me pegaron ahí, qué asco me dio mucha comezón".

Durante el video comentó que dicho problema le ha generado mucha comezón en su piel, pero con el tratamiento que le recetaron los síntomas de ardor y conexión irán disminuyendo.

"Porque soy sincera, les cuento y me recetaron esta crema porque tengo ácaros. Y así, pues me da mucha comezón en todo el cuerpo, dijo que se van a estar eliminando (el especialista con el que acudió consultar), pero mientras me arde. Así que cuídense, chicas, no vayan a moteles hediondos, prefiero en la calle, en la plaza la neta", destacó la también tiktoker.

Responde a críticas por regalar dinero a sus fans

La regiomontana Karely Ruiz, se defendió de quienes la han criticado por regalar dinero a sus seguidores, argumentando que lo hace para ganarse su cariño.

A través de un post publicado en sus redes sociales, la regiomontana salió en defensa propia después de que cientos de personas la criticaran por regalar dinero, por lo que llamó "envidiosos" a los haters.

"Dejen de decir que regalo dinero para ganarme a mi gente mínimo hago algo y tú ? Jajajajajaj criticando ya quisierassssssss ganar pero bueno envidiosillos", publicó Karely en sus redes sociales.