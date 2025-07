Karina Torres y Paolita Suárez ofrecen disculpas públicas

Paolita Suárez y Karina Torres se disculpan por engañar a sus seguidores sobre su supuesto ingreso a La Casa de los Famosos México 2025

Luego de semanas de rumores y expectativas entre sus seguidores, Paolita Suárez (33) y Karina Torres (34) ofrecieron disculpas públicas por haber alimentado la falsa versión de que participarían en La Casa de los Famosos México 2025.

Durante una transmisión en vivo, Paolita Suárez reconoció que su silencio y ambigüedad respecto a los rumores generaron falsas esperanzas. Aceptó que debieron haber sido claras desde el principio sobre no haber sido invitadas al reality.

"Sabemos que jugamos con sus sentimientos, y sí quiero pedirles una disculpa. Eso ya no va a volver a pasar. El próximo año, si hay rumores, mejor no voy a decir nada, porque la gente se ilusiona", comentó Paolita, visiblemente arrepentida.

La influencer admitió que al no desmentir los rumores a tiempo, muchas personas terminaron decepcionadas al descubrir que su ingreso al programa no era real. "Veía los comentarios, la emoción de la gente... y sí se quedaron esperando. Pero no vuelve a pasar", aseguró.

Tanto Paolita como Karina agradecieron el apoyo de su comunidad y se comprometieron a ser más transparentes con sus seguidores en futuras ocasiones.