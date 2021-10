Karla Panini asegura que el tema Karla Luna ya está cerrado, por lo que no hablará más al respecto pese a las provocaciones de la familia.

Sin importar los años que pasen, Karla Panini continúa en el centro de la polémica por la "traición" hacia Karla Luna.

En redes sociales, Karla Panini es constantemente señalada por "bajarle" el esposo a Karla Luna mientras ella superaba el cáncer.

Asimismo, los constantes ataques de la familia Luna han provocado que Karla Panini tome acciones legales para defenderse.

Karla Panini dice que, en su momento, aclaró las cosas con Karla Luna

Karla Panini dijo que "no le debe nada a México" sobre la polémica con Karla Luna, pues habló con ella "en su momento" sobre la situación.

"Es un tema que yo hable con ella y lo llevo en mi corazón, no tengo porqué compartirlo con nadie porque ella ya no está."

KARLA PANINI

Sobre el pleito con la familia de Karla Luna, Karla Panini reiteró que no dará más explicaciones sobre cuál fue la realidad de las cosas.

Toda vez que solo ellas dos, Karla Panini y Karla Luna sabrán cómo sucedió todo.

"Yo arreglé con ella lo que tenía que arreglar. Si ella me perdonó o no, son cosas entre ella y yo", dijo.

Más adelante, Karla Panini volvió a referirse a la familia Luna como "vividores" por sacar dinero avivando una polémica de hace años.

"Yo no le debo nada (...) a esa familia de vividores que siguen lucrando con la supuesta causa de defender a dos niñas." KARLA PANINIKarla Panini no quiere limpiar su imagen, sino proteger a sus hijos Karla Panini afirma que no le importan los señalamientos en su contra, pero sí está preocupada por el bienestar de sus hijos en medio de la polémica. Tanto por las dos hijas de Karla Luna y Américo Garza, como los dos niños que tuvo Karla Panini

con el esposo.

Al respecto, Karla Panini acusó que sus dos hijos sean víctimas de grupos de odio en redes sociales.

"Las caritas de mis hijos están expuestas en grupos de odio. Son puros memes pronográficos y obviamentre se tomarán cartas en el asunto." KARLA PANINI

Finalmente, Karla Panini advirtió que aunque el tema de Karla Luna esté en el pasado, ella saldrá a defender a sus cuatro hijos.

"No es mi interés lavar mi imagen. (...) voy a salir a defender a mis cuatro hijos porque estan siendo dañados de alguna manera", concluyó.