Karla Panini confesó que no extraña a Karla Luna

En el podcast llamado Pragmático, la comediante mexicana, Karla Panini, confesó que en Instagram le han preguntado si es que ella aun extraña a su excompañera, Karla Luna, a lo que confesó que no la extraña, asegurando que la ve en sus hijas.

“La otra vez me preguntaron en mi Instragram si yo la extrañaba y mi respuesta fue: no la extraño porque aquí está. La veo en Sara, la veo en Victoria. La veo cuando Sara canta, canta muy bonito y Luna cantaba bonito. La veo en Victoria cuando pinta, Karla era muy artística, pintaba cuadros y le salían muy bonitos. La veo en Sara cuando se arregla en las mañanas para ir a la escuela, es muy coqueta y así era Karla también. La veo en Victoria cuando es bien atrevida, no le da miedo nada, esa era Luna, era muy atrevida”

Asimismo, Panini desmintió que Luna se fue de ésta vida con odio hacia ella y viceversa. Confesó que al recordarla le genera una bonita sensación y que por esa razón cuida de sus hijas, pues expresó tener una misión importante con ellas.