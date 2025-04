Karla Sofía Gascón responde: "No me arrepiento de nada de mi pasado"

La actriz española Karla Sofía Gascón rompió el silencio luego de varios meses en el centro de la polémica por comentarios pasados considerados racistas. En medio del creciente escrutinio en redes sociales, la intérprete declaró que no siente arrepentimiento alguno por su pasado, ya que eso implicaría dejar de ser quien es.

Las críticas surgieron tras su nominación al Oscar por su papel en la película Emilia Pérez, cuando salieron a la luz antiguos tuits desde su cuenta, hoy conocida como X, en los que lanzaba mensajes ofensivos hacia distintas etnias, nacionalidades y sectores vulnerables. La polémica la llevó a distanciarse de la producción para no afectar sus posibilidades en futuras premiaciones, además de ausentarse de varios eventos públicos.

Durante un evento de fútbol celebrado este jueves como parte de las actividades previas a los Premios Platino, Gascón reafirmó su postura. "No me puedo arrepentir de nada de lo que he hecho en mi vida, porque si no, no sería yo", declaró. La actriz añadió que no fue ella quien generó la controversia, sino quienes decidieron revivir episodios pasados.

En su intervención, también envió un mensaje a los jóvenes que sufren acoso o discriminación: "Si tengo la fortuna de ser una persona muy fuerte mentalmente y no dejarme avasallar por los demás, entonces hay que confiar en lo que realmente somos. Las redes sociales son una mentira", sentenció.

Fan declarada de los Pumas de la UNAM y de Hugo Sánchez, Karla Sofía participó como delantera en el "Encuentro de las Estrellas", un partido amistoso que reunió a actores, actrices y exfutbolistas en el estadio del Leganés. Jugó junto al actor Claudio Cataño y al exfutbolista Juan Pablo Sorín, enfrentando en el campo al campeón mundial Iker Casillas. "¿Por qué tengo que jugar contra Iker Casillas? ¡Debieron haberlo puesto en mi equipo!", bromeó.

En cuanto a su futuro profesional, Gascón reveló que tiene varios proyectos en puerta. Aunque aún no puede dar detalles, se sabe que formará parte del thriller psicológico The Life Lift, dirigido por Stefania Rossella Grassi, donde interpretará a una psiquiatra. También está vinculada a Las malas, cinta que dirigiría Armando Bo, guionista de Birdman. "El libro de Las malas me fascinó. Ojalá podamos hacerla realidad", comentó.