Karla Sofía Gascón sigue en el ojo del huracán tras declaraciones sobre polémica racista

Los Ángeles, 4 de febrero de 2025 — La actriz española Karla Sofía Gascón, nominada al Óscar a Mejor Actriz por su papel en Emilia Pérez, continúa en medio de una intensa polémica tras la resurrección de antiguas publicaciones en su cuenta de X (antes Twitter) que han sido calificadas como racistas y ofensivas. A pesar de sus intentos por aclarar la situación, sus recientes declaraciones en una entrevista con CNN han generado aún más críticas y la han puesto nuevamente en el centro del debate público.

Las declaraciones que encendieron la polémica

Durante la entrevista, Gascón intentó defenderse de las acusaciones de racismo argumentando que, de ser ciertas, no habría trabajado con actrices como Zoe Saldaña o Selena Gómez, quienes forman parte del elenco de Emilia Pérez. "Si hubiera sido racista, no habría trabajado con ellas", declaró la actriz, añadiendo que siempre ha defendido a las personas negras y que se siente identificada con las luchas de este colectivo.

Sin embargo, sus palabras no convencieron a muchos cibernautas, quienes criticaron su enfoque y señalaron que trabajar con personas de otras razas no exime a alguien de ser racista. "Dice que no es racista, sino no habría trabajado con Zoe Saldaña, que sabemos que viene de raza", escribió un usuario en redes sociales. Otros comentarios fueron aún más duros, acusando a Gascón de haber "enterrado su carrera" y de haber perdido cualquier posibilidad de ganar un premio Óscar debido a la controversia.

Ausencia en eventos clave de la temporada de premios

La polémica ha tenido consecuencias tangibles para la actriz. Según informó The Hollywood Reporter, Gascón ha sido retirada de la campaña de promoción de Emilia Pérez para los premios Óscar. Esto significa que no participará en eventos clave de la temporada de premios, incluyendo la gala de los Critics Choice Awards, que se celebrará este viernes y a la que tenía previsto asistir junto al equipo de la película.

La decisión de apartarla de la campaña ha sido interpretada como un intento de los productores y distribuidores de la cinta por evitar que la controversia afecte las posibilidades de la película en los premios. Los académicos de Hollywood tienen hasta el 18 de febrero para emitir sus votos, y la ausencia de Gascón en estos eventos podría ser un indicio de que la industria está tomando distancia de la actriz.

El impacto en su carrera

La polémica ha puesto en jaque la carrera de Karla Sofía Gascón, quien hasta hace poco era considerada una de las actrices más prometedoras del cine internacional. Su nominación al Óscar por Emilia Pérez era un hito en su trayectoria, pero las acusaciones de racismo y sus declaraciones posteriores han ensombrecido este logro.

Además, la situación ha reavivado debates sobre la responsabilidad de las figuras públicas en las redes sociales y la importancia de rendir cuentas por acciones pasadas. Muchos han señalado que, independientemente de cuándo se hicieron las publicaciones, el contenido racista y ofensivo es inaceptable y debe ser condenado.

¿Qué sigue para Gascón?

Mientras la actriz se mantiene alejada de los reflectores, el futuro de su carrera sigue siendo incierto. Aunque algunos han expresado su apoyo, argumentando que está siendo víctima de una "campaña negra", otros creen que sus acciones y declaraciones han dañado irreparablemente su reputación.

Por ahora, Gascón se enfrenta al desafío de reconstruir su imagen pública y demostrar que está comprometida con el cambio y la inclusión. Sin embargo, en una industria tan competitiva y exigente como Hollywood, el camino hacia la redención no será fácil.

Lo que está claro es que esta polémica ha dejado una marca en la temporada de premios y ha servido como un recordatorio de que, en la era de las redes sociales, el pasado de las figuras públicas puede resurgir en cualquier momento, con consecuencias impredecibles.