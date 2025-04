Katy Perry deslumbra en Monterrey con show futurista y emotivo regreso a México

La noche del 28 de abril de 2025, Katy Perry ofreció un espectáculo inolvidable en la Arena Monterrey, marcando su regreso a la ciudad después de siete años. Más de 15 mil fanáticos se dieron cita para disfrutar del inicio de sus presentaciones en la Sultana del Norte, como parte de su gira mundial "The Lifetimes Tour" .

Con una producción de estética futurista, la cantante californiana presentó un repertorio que combinó sus mayores éxitos con temas de su nuevo álbum "143". Canciones como "Roar", "Firework" y "Dark Horse" se entrelazaron con nuevas propuestas, ofreciendo una experiencia visual y sonora de alto impacto.

Uno de los momentos más emotivos de la velada fue la interpretación de "Not Like the Movies", canción que Perry no había cantado en vivo desde 2012. Esta pieza fue seleccionada por el público como parte de la dinámica "Choose Your Own Adventure", permitiendo a los asistentes influir en el setlist del concierto .

La respuesta del público fue tan entusiasta que la artista anunció una segunda fecha en Monterrey para el 29 de abril, la cual también agotó entradas rápidamente. Este éxito refleja la fuerte conexión de Perry con sus seguidores regiomontanos, quienes han acompañado su carrera desde sus primeras visitas en 2011 y 2014 .