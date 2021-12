Keanu Reeves revela la verdad sobre su famoso meme ´Sad Keanu´. El actor habló por primera vez de esta imagen de él que ha circulado por años en la internet y las redes sociales.

El actor Keanu Reeves quien se encuentra en plena promoción de su más reciente película ´Matrix Resurrections´, asistió al show de Stepehen Colbert en donde reveló por primera vez la verdad sobre ´Sad Keanu´.

Esto luego de que el presentador Stepehen Colbert le cuestionara sobre su famosa imagen en donde Keanu Reeves reaccionó sorprendido y nervioso, pero de buena manera al ver la imagen.

Ante esto Stepehen Colbert le preguntó si realmente era ´Sad Keanu´ a lo que el actor Keanu Reeves respondió que ´sólo me estoy comiendo un sándwich´.

´Sólo me estoy comiendo un sándwich. Estaba pensando, tenía muchas cosas en la cabeza sobre las que pensar, pero estaba hambriento´.

Poniendo fin a la historia que muchos creían sobre Keanu Reeves, en donde al parecer solo estaba disfrutando de su refrigerio.

Por lo que no era nada a lo que los internautas creían, que si se trataba de un Keanu Reeves estando realmente triste o si pensaba sobre si en realidad vivía o no en la Matrix.

Por Andrea Luices diciembre 16, 2021 a las 08:17 CST

´Sólo me estoy comiendo un sándwich. Estaba pensando, tenía muchas cosas en la cabeza sobre las que pensar, pero estaba hambriento´. KEANU REEVES Poniendo fin a la historia que muchos creían sobre Keanu Reeves, en donde al parecer solo estaba disfrutando de su refrigerio. Por lo que no era nada a lo que los internautas creían, que si se trataba de un Keanu Reeves estando realmente triste o si pensaba sobre si en realidad vivía o no en la Matrix. Keanu Reeves lanza su cómic con imagen referente a ´Sad Keanu´

Durante la entrevista que tuvo el actor en el programa de Stepehen Colbert, también aprovechó para hablar sobre

BRZRKR.

Al recordar la icónica imagen que se convirtió en el meme ´Sad Keanu´, el actor Keanu Reeves habló sobre BRZRKR, su novela gráfica la cual trabajó junto a los genios de este arte Matt Kindt, Bill Crabtree, Clem Robins y Ron Garney.