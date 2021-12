La condición que puso Willem Dafoe para volver a interpretar al Duende Verde

Al fin en los cines desde hace ya días, Spider-Man: No Way Home ha traído de vuelta a muchos de los grandes villanos a los que se ha enfrentado Peter Prker gracias al multiverso.

Uno de ellos es uno de sus enemigos más míticos, el Duende Verde, encarnado por Willem Dafoe en la primera trilogía del personaje que dirigió Sam Raimi en 2002 y ha regresado bajo una singular condición que el actor impuso a Sony Pictures y Marvel Studios.

El intérprete, que vuelve a meterse en la piel del temido Norman Osborn y su peligroso alter ego, el Duende Verde, comentó a The Hollywood Reporter que no quería aparecer en la nueva película de la franquicia arácnida si tan sólo lo iba a hacer con un cameo.

Volveré si hay algo realmente bueno. Si es solo un cameo o una breve aparición, no estoy seguro de querer hacerlo. Si es algo sustancial, sí", apuntó el actor sobre su presencia en Spider-Man: No Way Home.

Dafoe continuó explicando que para él es realmente importante realizar las escenas de acción el mismo y por ello, cuando habló por primera vez con el director de la cinta, Jon Watts y con Amy Pascal, la productora les comentó que no quería que su personaje estuviera ahí para "rellenar planos".

Quiero hacer las secuencias de acción porque eso es divertido para mí y también es realmente imposible dar veracidad o diversión al personaje si no participas en estas cosas. Porque todos esos momentos de acción aportan información a tu relación con los personajes y con la historia y también te permite... eso, hace que te ganes el derecho a interpretar al personaje de una manera divertida", explicó el intérprete.

El propio Tom Holland, que vuelve a interpretar a Peter Parker en su tercera película en solitairo, se deshizo en elogios hacia Dafoe durante una entrevista en la que señaló que fue un sueño hecho realidad para él y describió las escenas de lucha con él "tan locas como aterradoras", señalando que el Duende Verde es uno de los mejores villanos a los que Spider-Man se ha enfrentado dentro del MCU.