La familia de Octavio Ocaña pide ayuda a AMLO; "esperamos que nos apoye"

La familia de Octavio Ocaña pidió ayuda a AMLO para que la muerte del actor no quede impune.

Octavio Pérez, el padre de Octavio Ocaña, dijo que se enfocará en despedir al actor, conocido por interpretar al personaje ´Benito Rivers´ en la serie de TV ´Vecinos´.

Luego de darle sepultura a Octavio Ocaña, la familia de Octavio Ocaña analizará la investigación sobre su muerte.

La familia de Octavio Ocaña no está conforme con las conclusiones a las que han llegado las autoridades.

La familia de Octavio Ocaña dice que "le tenemos que rascar para que esto no quede impune"

La noche del domingo 31 de octubre, en entrevista para Grupo Cantón, Octavio Pérez dijo que sus planes inmediatos son velar a su hijo y enterrarlo el lunes, poco antes del mediodía.

Luego de eso, dijo el papá de Octavio Ocaña, sus energías se enfocarán en buscar justicia para su hijo:

"Le tenemos que rascar para que esto no quede impune y no va a quedar impune, yo me voy a encargar de eso, pero primero lo primero, primero es acabar este ciclo, que yo esté más tranquilo porque esto es un dolor que nadie lo sabe más que yo"

OCTAVIO PÉREZ, PADRE DE OCTAVIO OCAÑA

Octavio Pérez se dijo cansado de que en México ocurran crímenes sin que los responsables reciban el castigo que merecen.

"Porque no sólo es mi hijo, es tiro por viaje, que matan a niños, violan mujeres, y ya no podemos vivir en este país así. Hoy fue mi hijo, mañana puede ser el tuyo, eso la verdad es doloroso"

OCTAVIO PÉREZ, PADRE DE OCTAVIO OCAÑA

Padre de Octavio Ocaña pide ayuda a AMLO: "El presidente es tabasqueño, esperamos que nos apoye"

Fue así que el padre de Octavio Ocaña pidió la ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que se esclarezca la muerte de su hijo:

"Mi hijo fue una figura pública y es tabasqueño, el presidente es tabasqueño, esperamos que nos apoye. Nunca le he pedido nada a nadie, pero en esto sí le pido que por favor nos eche la mano, porque esto no se va a quedar así, por que eso fue una barbaridad lo que hicieron"

OCTAVIO PÉREZ, PADRE DE OCTAVIO OCAÑA

Finalmente, Octavio Pérez reiteró su inconformidad con las conclusiones que dio a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y señaló:

"No me voy a quedar parado, para que lo sepan esa gente, parado no me pienso quedar, esto no se acaba aquí, esto inicia aquí"

OCTAVIO PÉREZ, PADRE DE OCTAVIO OCAÑA