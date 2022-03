La impostora Anna "Delvey" logra frenar que la deporten

Anna "Delvey" Sorokin volvió a imponer su voluntad al lograr posponer su deportación a Alemania, ya que según reportes se habría negado a abandonar el Centro Correccional de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas.

El medio alemán Der Spiegel publicó que la joven –quien estafó a miembros de la alta sociedad de Nueva York— se negó a abandonar las instalaciones de ´La Migra´ bajo el argumento de que ha expirado el plazo para que se ejecutara su orden de deportación.

Incluso el abogado de la estafadora, Manny Arora, no había podido encontrar a su clienta este lunes, pero finalmente confirmó a The New York Post que seguía en las instalaciones de ICE.

"Hablé con Anna esta mañana. Estaba confundida y un poco preocupada... Es difícil [para ella] entender toda la burocracia, especialmente dado que está encerrada en la cárcel más de 20 horas al día y no tiene control", dijo Arora al diario neoyorquino. "Cuando no sabes lo que te depara el futuro, cuando no puedes llamar a las personas cuando quieres obtener información, te pones ansioso y frustrado. Se mantiene positiva, pero es difícil para ella".

Sorokin, quien vivió a todo lujo en Nueva York haciéndose pasar por la heredera de una gran fortuna, debía haber emprendido vuelo el lunes desde Nueva York a Frankfurt, Alemania, pero las autoridades de migración no lograron hacerle cumplir esa orden.

Sorokin, nacida en 1991 en Moscú, se trasladó a Alemania con su familia a los 16 años, tras lo cual emigró a Londres, París y finalmente Estados Unidos.

Bajo el nombre de Anna Delvey, la mujer se hizo un hueco entre las élites de Nueva York, frecuentó comercios, modistos y restaurantes de lujo donde dejaba propinas de $100 dólares. Planeaba incluso abrir un club superexclusivo que debía diseñar Gabriel Calatrava, hijo del arquitecto español Santiago Calatrava.

En 2017 fue arrestada por no pagar una factura de $11,518 dólares en un hotel de lujo. Su juicio se convirtió en un asunto mediático y finalmente fue condenada a cumplir entre 4 y 12 años de cárcel por estafa. Sus fechorías se narran en la serie de Netflix "Inventando a Anna".