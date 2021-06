La verdad de la supuesta separación de Karla Panini y Américo Garza

Mosaico

La comediante aseguró que continúan siendo una pareja sólida

La comediante Karla Panini negó un rompimiento con Américo Garza, con quien sostiene una relación desde hace casi 10 años. Ello después de que en un programa de espectáculos se reportara que Panini presuntamente buscaría enfocarse únicamente en lo laboral y decidiera terminar su polémica relación.

A través de una publicación en el perfil de la cuenta oficial de Malinfluencers, el show que comparte con Jair Villareal, Karla negó los rumores con una publicación muy creativa: "Luego de la separación mencionada en los medios de comunicación, la pareja decide seguirse a todos lados y nunca separarse, ni para cagar", se lee en la publicación en donde también hay una fotografía de ambos.

Desde ahora todo lo harán juntos para que no especulen sobre algún divorcio" complementó Karla en la descripción del post. Ante el sarcástico comentario, los seguidores del programa reaccionaron con gracia y comentaron cientos de emojis de caras carcajeándose.

Fue hace unos días cuando Esteban Macías, un periodista del canal Chisme en la web, habló de una separación entre Karla y Américo, según reportó el programa de espectáculos Chisme en vivo. Durante un video, Macías aseguró que Panini "estaba buscando hacer otras cosas".

"Yo no tenía el gusto de conocer a Karla Panini, ni tuve el gusto de conocer a Karla Luna ni al susodicho que se besuquea a las dos. Lo que tengo entendido que esa relación de Karla Panini ya terminó y que ahorá está tratando de hacer otras cosas", reveló.

"¿Karla Panini terminó con Américo Garza?", cuestionó Daniela Ortiz en el video de Chisme en la web. A lo que Esteban Macías contestó de manera afimativa. Además, en el programa Chisme en vivo, Ceriani reveló que Karla estaría buscando regresar a la televisión y por eso habría tomado la decisión de separarse de su pareja.

Antes de que el rumor sobre una supuesta sepraración creciera, la pareja se mostró sumamente cercana en redes sociales. El pasado 20 de junio, cuando se celebró el Día del Padre, Karla le dedicó un conmovedor mensaje a su esposo y padre de su hijo.

"Amo ver cómo eres un papá maravilloso,", comenzó. "No hay un solo día que no ame ver cómo amas a nuestros hijos, como Luchas por ellos, como los cuidas y los guías. Gracias amor por todo siempre (...) Te amamos, te valoramos, te honramos y te bendecimos hoy y todos los días. Eres el mejor papá del mundo y le damos gracias a Dios por tu vida en la nuestra".

Una vez más, Karla se colocó en la polémica. Y es que el año pasado, Panini se convirtió en tendencia por lo que sucedió con su esposo, quien anteriormente fue pareja de su excompañera Karla Luna y con quien le fue infiel desde el 2014, cuando ambas trabajaron en en programa de Telehit Las Lavanderas. Entonces, Panini se hizo fama de "robamaridos" y por la traición que comentió contra la mujer que falleció de cáncer en el 2017.

A finales de 2020 , durante una envtrevista con TVNotas, Karla se refirió a los ataques que recibió en redes sociales en ese entonces y expresó que las críticas no le causaban nigún efecto: " Son cinco años, manito. Ya no es estresante, la verdad ya no; hasta me río. Sí hay unos (memes) muy creativos, que digo: ´mira éste sí está canijo´. Hay memes muy padres que hasta me gustaría compartir".

"Es cada rato, me dicen: ´ya viste que eres tendencia en Twitter´ y yo: ´¿Otra vez?, ¿ahora que hice?´ (...) Es impactante que hasta los malos comentarios son buenos y hasta los haters nos ayudan. Es increíble que van y visitan tu cuenta y es un hater, y a final de cuentas aportan", contó en ese entonces.