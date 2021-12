Las 10 grandes películas que fracasaron en taquilla en 2021

El estreno de 'Spider-Man: No Way Home', que ha sido el primer filme en superar los 1,000 millones de dólares en la taquilla mundial tras el estallido de la pandemia de covid, ha dado esperanzas al sector, aunque eso no evita que 2021 esté plagado de fiascos comerciales, especialmente en lo referente al cine pensado habitualmente para un público de mediana edad, el cual no ha vuelto aún a las salas de forma masiva, así como también los musicales, los cuales han vivido un revival irregular.

Por otro lado, los fracasos de 2021 evidencian que han cambiado los parámetros para analizar un fracaso comercial, pues varios títulos, especialmente en Estados Unidos, han vivido un estreno simultáneo en salas de cine y plataformas, como el caso de todo el catálogo de Warner en el país norteamericano o algunos títulos de Disney y Universal. Eso sin olvidar que la ventana exclusiva para las salas se ha reducido drásticamente.

Con todos estos condicionantes, aquí está la lista de los mayores fracasos comerciales en taquilla de 2021, según los datos de Business Insider.

1.- CAOS, EL INICIOFecha de estreno: 1 de marzo (Estados Unidos)

Presupuesto: 125 millones de dólares

Taquilla: 26,4 millones de dólares

Tuvo estreno exclusivo en salas. Pese a contar con figuras de fuerte atracción comercial como Tom Holland y Daisy Ridley, la adaptación de Doug Liman del libro de Patrick Ness no convenció ni a público ni a crítica, al contar con un apoyo de apenas un 21% en Rotten Tomatoes.

2.- EN EL BARRIOFecha de estreno: 11 de junio (Estados Unidos)

Presupuesto: 55 millones de dólares

Taquilla: 43,9 millones de dólares

Pese a causar sensación entre la crítica este ameno musical basado en la obra de Lin-Manuel Miranda y apostar por la diversidad al narrar una historia de los vecinos latinos del barrio neoyorkino de Washington Heights, su estreno simultáneo en cines y HBO Max en Estados Unidos le perjudicó gravemente en su recaudación en taquilla.

3.- G.I JOE: SNAKE EYESFecha de estreno: 22 de julio (Estados Unidos)

Presupuesto: 88 millones de dólares

Taquilla: 40,1 millones de dólares

Vapuleada por la crítica, ni siquiera ser un estreno exclusivo en salas salvó del fracaso a este spin-off de la saga 'G.I. Joe', que narra los orígenes del ninja silencioso que siempre va vestido de negro y con el rostro oculto.

4.- EL ESCUADRÓN SUICIDAFecha de estreno: 6 de agosto (Estados Unidos)

Presupuesto: 185 millones de dólares

Taquilla: 167,4 millones de dólares

A pesar de contar esta vez con el apoyo de la crítica, la secuela de 'Escuadrón Suicida', de manos de James Gunn, no consiguió conquistar la taquilla, al estar también muy perjudicada por tener un estreno simultáneo en HBO Max en Estados Unidos, aunque fue uno de los títulos más vistos de la plataforma.

5.- REMINISCENCIAFecha de estreno: 20 de agosto (Estados Unidos)

Presupuesto: 54 millones de dólares

Taquilla: 15,5 millones de dólares

El debut como cineasta de la guionista de 'Westworld', Lisa Joy, no convenció ni a crítica ni público, y fue uno de los sonados fiascos del pasado verano. Un romance ambientado en un futuro apocalíptico no muy lejano. El que tuviese un estreno simultáneo en cines y HBO Max en Estados Unidos no ayudó tampoco.

6.- QUERIDO EVAN HANSENFecha de estreno: 24 de septiembre (Estados Unidos)

Presupuesto: 28 millones de dólares

Taquilla: 18,8 millones de dólares

A pesar de tener un estreno exclusivo en salas, la crítica no acompañó a la versión cinematográfica del aplaudido musical de Broadway, que habla sobre la salud mental durante los años de instituto.

7.- LOS SANTOS DE LA MAFIAFecha de estreno: 1 de octubre (Estados Unidos)

Presupuesto: 50 millones de dólares

Taquilla: 12,7 millones de dólares

A pesar de contar con el apoyo de buena parte de la crítica, la precuela cinematográfica de 'Los Soprano' convenció más al público en HBO Max que en salas en el país norteamericano, dado su estreno simultáneo, donde logró que 'Los Soprano' se colocase entre lo más visto de la plataforma.

8.- EL ÚLTIMO DUELOFecha de estreno: 15 de octubre (Estados Unidos)

Presupuesto: 100 de millones de dólares

Taquilla: 30,5 millones de dólares

A pesar de ser también aclamada por la crítica, hasta el punto de considerarla la mejor película de Ridley Scott desde 'Gladiador', esta producción histórica, que adapta un suceso real, vio cómo su público objetivo, el de mediana edad, aún es renuente en volver de forma masiva a las salas.

9.- REY RICHARD: UNA FAMILIA GANADORAFecha de estreno: 19 de noviembre (Estados Unidos)

Presupuesto: 50 de millones de dólares

Taquilla: 26,2 millones de dólares

Aún con varios mercados internacionales por estrenar, la película que le puede dar el Oscar a Will Smith ha sufrido un destino similar al de 'El último duelo', pues su público objetivo no está volviendo en masa a las salas, tampoco ayudó su estreno en simultáneo -solo en EU- en HBO Max.

0.- AMOR SIN BARRERASFecha de estreno: 18 de diciembre (Estados Unidos)

Presupuesto: 100 millones de dólares

Taquilla: 38,5 millones de dólares

A pesar de adaptar el icónico musical de Broadway de 1957, de ser unánimemente alabada por la crítica, de tener un estreno exclusivo en salas y de estar firmada por el mismísimo Steven Spielberg, el público, de momento, no ha apoyado esta versión quedando en sus primeros días de estreno muy por debajo de las expectativas. Habrá que esperar a ver si las más que posibles nominaciones a los Oscar que coseche logran dar un segundo espaldarazo al filme de Spielberg.