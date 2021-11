"Lento, pero hay mejorías"; Vicente Fernández se recupera tras accidente

INFOBAE.- Pese a que Vicente Fernández continúa en el hospital tras el accidente que tuvo, el cual afectó a su columna a nivel cervical, su nieta Camila aseguró que ha visto al cantante con un buen progreso, algo que le dio esperanzas en medio de su lenta recuperación.

A más de tres meses de haber sido hospitalizado en el hospital Country 2000, en Guadalajara, Jalisco, Chente ya presenta algunas mejorías tras haber quedado con muy poco movimiento en sus extremidades debido a la caída que le provocó una lesión en la columna.

Y es que según compartió Camila Fernández en una conferencia de prensa, el llamado Charro de Huentitán comienza a tener movimiento en más partes de su cuerpo, aunque es muy ligero.

"Yo ya lo vi mucho mejor, o sea, si va lento, pero me dio una calma verlo la última vez, no tienes una idea, me encantó verlo así, que ya puede mover los hombritos y la mandíbula y los ojos, y ya mueve la lengua también, y ya mueve la cabeza de si y no, o sea fue ¡wow!, del cielo a la tierra, casi casi", dijo la cantante evidentemente feliz, captada por Sale el Sol.

La hija de Alejandro Fernández también desmintió que Chente vaya a pasar Navidad en su casa, pues reveló que ella ya planeó la forma de festejar esta importante fecha con su abuelo, pese a que también tendrá que celebrar con su hija y la familia de su esposo.

Declaró que, como lo ha hecho desde el pasado agosto, tendrá que acudir al nosocomio para pasar las fechas decembrinas, pues dijo: "Hemos intentado visitarlo lo más que podemos, la verdad. Pues la realidad (es que) a mí me va a tocar por primera vez con mi esposo, pero obviamente voy después de Navidad al hospital, o si no, antes y después".

Y es que Camila fue cuestionada por la prensa después de que Juan José Origel destapara que, según su información, el patriarca de los Fernández podría dejar el hospital antes del 25 de diciembre, aunque esto conllevaría continuar con su recuperación desde casa, con cuidados especiales.

Según informaron los médicos que lo atienden y la familia del cantante, el haber salido de terapia intensiva ha sido de gran ayuda para el ánimo de Vicente, pues se muestra más despierto e interactuando lo que "le ha ayudado a tener un mayor avance en interacción y función", se lee en el último comunicado médico.

Asimismo se informó que el avance que ha tenido Chente, a pesar de que ha sido lento, es notable. "Durante el día se encuentra despierto e interactuando. Las sesiones de rehabilitación son generadas en forma intermitente durante el día. El respirador únicamente con soporte mínimo, cada vez tolera más tiempo en forma espontánea", agregaron.

Doña Cuquita Abarca, esposa del intérprete de Acá entre nos, también se mostró positiva ante las mejorías en una de sus últimas visitas al nosocomio y destapó que su marido sí podría regresar a casa próximamente, pero eso dependerá de lo que los médicos consideren mejor para el cantante.

Por otra parte, la joven dijo que su familia no sólo está pasando por malos momentos, pues su familia está creciendo y esto emociona a todos los integrantes, y es que no sólo ella tuvo a su hija Cayetana, sino que también su hermano Álex y su esposa Alexa tendrán una hija en los próximos meses.