Leonardo DiCaprio termina su relación con Camila Morrone tras cumplir 25 años

El actor y activista, Leonardo DiCaprio, terminó su relación con su pareja, la modelo Camila Morrone, según fuentes cercanas a la revista People, esto cuando la modelo tenía unos cuantos meses después de que cumplio 25 años, un patrón que el actor a seguido durante años.

DiCaprio, de 47 años de edad, a saltado al ojo público no solo por su talento como actos, si no también debido a que su parejas, son mujeres muy jóvenes, las cuales, desde 1999, no superan la edad de 25 años.

Camila Morrone cumplió 25 años hace dos meses. Hoy se confirmó el término de su relación con Leonardo DiCaprio.



Siempre volvemos a este gráfico. pic.twitter.com/WVZiIIUbGF — Carla ? (@shannonlada) August 30, 2022

Con el posible rompimiento entre el actor y la modelo, Leonardo seguirá con su patrón de no salir con mujeres arriba de los 25 años, un comportamiento común en hombres arriba de los 30 años, los cuales, al sentir el peso de la edad, suelen buscar parejas sexuales menores que el.

Ante esta noticia la red empezó con una avalancha de memes, por la predecible manera en al que DiCaprio elige sus parejas.

como me veo con 26 años vs como me ve Leonardo DiCaprio pic.twitter.com/KuPkmhh3Hl — m (@itsmelowww) August 31, 2022

Leonardo DiCaprio al notar que ella cumplió 25: https://t.co/W7IJ6zQ9d4 pic.twitter.com/OqdftYd1xF — Estefanía (@Nia_mov) August 30, 2022

Cuando cumples 25 y tu novio es Leonardo DiCaprio pic.twitter.com/YKWo3llM4u — Concejala D Festejos (@Concejajala) August 31, 2022