Liberan a YosStop; Abogados acusan abuso de poder

Durante la tarde de ayer, la influencer y youtuber, Yoseline "N", más conocida como YosStop, fue liberado del "Torito" después de que se ordenara su captura por no haber respetado medidas tomadas contra la influencer.

Según señala el medio nacional, Excelsior, la youtuber fue detenida por haber incumplió medida de protección que se le impusieron, donde no se le permitió usar sus redes sociales.

ORDEN Vs @YosStoP POR USAR SUS REDES; ELLA DICE Q FUE PARA VENDER un DEPA

El juez q ordenó su arresto dice q no debía usar redes y al hacerlo incumplió sus medidas.

Ella dice q lo uso para vender un depa.

Este es su comunicado.

Así se la llevaron agentes de @SSC_CDMX al Torito. pic.twitter.com/x5HgOIHNy5 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 26, 2024

El bufete de abogados ERGM, que representa a la influencer, señalaron que su clienta no violento las medida en su contra, pues esta no uso sus redes para atacar a una ex socia de trabajo, sino para la renta de un departamento.

Finalmente, los abogados señalan que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, sobrepaso su autoridad y violento la libertad de expresión de YosStop.