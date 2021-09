Linda Evangelista, famosa modelo, luce "desfigurada" por tratamiento estético

Linda Evangelista, famosa modelo de origen canadiense, luce "desfigurada" tras un mal tratamiento estético al que se sometió.

Desde hace cinco años, la modelo de 56 años de edad tuvo que suspender su carrera por un padecimiento de hiperplasia adiposa paradójica que la dejó "irreconocible".

Vía Instagram, Linda Evangelista escribió una carta para exponer las razones de su ausencia como modelo y el proceso de demanda en contra de la empresa que le "desfiguró" el rostro.

Linda Evangelista se realizó una criolipólisis en el rostro que la "desfiguró"

Linda Evangelista, una de las grandes modelos de los años 90, reveló la verdadera razón de su ausencia en las pasarelas y portadas de revista.

A través de Instagram, la famosa acusó que una empresa le realizó un mal tratamiento estético que la dejó "desfigurada" y con graves secuelas en el rostro.

"Hoy he tomado un gran paso para reparar un daño que he sufrido y me he guardado durante cinco años. (...) he sido brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo opuesto a lo que habían prometido."

Linda Evangelista se sometió a un tratamiento estético de criolipólisis; el cual, es utilizado para reducir las zonas de grasa en distintas zonas del cuerpo.

Sin embargo, la empresa responsable realizó un mal trabajo en la modelo, provocándole resultados inversos en el rostro.

"Aumentó mis células grasas en vez de disminuirlas y me ha dejado permanentemente deformada incluso tras someterme a dos dolorosas cirugías correctoras, sin éxito. Ya no me parezco a mí misma."

Actualmente, Linda Evangelista luce "irreconocible" y "desfigurada" tras el desarrollo de hiperplasia adiposa paradójica (HAP) por el mal tratamiento estético.

La modelo Linda Evangelista inicia demanda por quedar "desfigurada"

La carta de Linda Evangelista en Instagram, continúa detallando su padecimiento médico.

La hiperplasia adiposa paradójica (HAP), es un problema en el cual las células grasas aumentan su tamaño.

Si bien no es una condición que afecte la salud física, sí suele provocar depresión y otros trastornos relacionados en los pacientes.

Linda Evangelista confesó tener capítulos de "profunda depresión y tristeza" por su actual rostro "desfigurado".

"El HAP no sólo ha destruido mi carrera, me ha sumido en un ciclo de profunda depresión, honda tristeza, y en las más bajas cotas de autodesprecio. Me he convertido en una reclusa."

Finalmente, la modelo compartió que está decida a liberarse de la vergüenza de su rostro para hacer justicia.

Por tanto, espera que su historia se haga pública y la demanda en contra de la empresa responsable alcance los resultados justos.