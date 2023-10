Lolita Cortés revela que sufre cáncer de mama

Por medio de una entrevista para Venga la Alegría, la actriz de teatro, Lolita Cortés, dio a conocer que esta enfrentó al Cáncer de Mama, por lo que se sometió a una mastectomía.

"¡En exclusiva Lola Cortés nos abrió su corazón y nos cuenta del cáncer de mama que ha enfrentado y de la doble mastectomía que le realizaron!"

"La verdad es que quiero agradecer mucho la oportunidad que me están dando. Hace unos meses fui al ginecólogo, y descubrieron que tenía un tumor de alto grado de malignidad en el seno izquierdo", comentó.

"Sacamos el tumor a los quince días, y llega el doctor me confirma que es cáncer, y me dice que teníamos que hacer una mastectomía, en tres semanas más se realiza y ahora estoy en cinco años en remisión", agregó.

En la misma entrevista, Lolita Cortés reveló su vendaje que necesita para su bolsa de drenaje.

"He tenido días que me he roto, pero quiero vivir para convivir con mis hijos. Ahora que me hicieron la mastectomía doble, por eso estoy toda vendada porque necesita pegarse a la piel lo más que se pueda para que salga todo el líquido y estoy en remisión durante cinco años. Y es que como dice el doctor: ´un día que tú dejes de hacerte el tratamiento, le das oportunidad al cáncer de regresar´", Disciplina y vamos para adelante", confesó.

Por otro lado, la juez de La Academia confesó que al hacerse la mastografía no sabía que tenía cáncer de mama, no hasta que el oncólogo vio el ultrasonido.