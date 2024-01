Los Razzies 2024 revelan sus nominados a lo peor del cine

Los premios Golden Raspberry, popularmente conocidos como Razzies o anti-Oscars, han dado a conocer los candidatos a lo peor del cine del 2023. Los Razzies, que se entregan desde 1981, buscan (des)honrar a las películas que han fracasado tanto en la taquilla como en la crítica.

Este año, la película que encabeza la lista de nominaciones es "Expend4bles", la cuarta parte de la saga de acción protagonizada por Sylvester Stallone y otros veteranos del género. La cinta ha recibido siete nominaciones, incluyendo peor película, peor director, peor guion y peor actor para Stallone.

Le siguen de cerca con cinco nominaciones cada una "The Exorcist: Believer", el remake de la icónica película de terror de 1973, y "Winnie the Pooh: Blood and Honey", una versión gore y violenta del clásico infantil de Disney. Ambas compiten también por el premio a la peor película, junto con otras dos producciones de superhéroes: "Shazam! Fury of the Gods" y "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" de Marvel, que han obtenido cuatro nominaciones cada una.

El año pasado, el galardón a la peor película se lo llevó "Blonde", el biopic de Marilyn Monroe dirigido por Andrew Dominik y protagonizado por Ana de Armas, que acumuló ocho nominaciones.

Los ganadores de los Razzies se anunciarán el próximo 24 de febrero, un día antes de la ceremonia de los Oscar. Los votos los emiten los miembros de la fundación Golden Raspberry, que pueden inscribirse pagando una cuota anual de 40 dólares o una membresía vitalicia de 500 dólares.

A pesar de haber enfrentado críticas en diversas ocasiones en el pasado, los Razzies han experimentado un aumento significativo en popularidad en los últimos años. La ceremonia de premiación se distingue por su caracter informal, donde los finalistas seleccionados raramente hacen acto de presencia para recibir personalmente su estatuilla.

El trofeo en sí consiste en una frambuesa de plástico del tamaño de una pelota de golf, montada sobre un carrete de celuloide y rociada con pintura en aerosol dorada, con un valor nominal de 4,89 dólares.

Lista completa de nominados

Meg 2: La Trinchera

¡Shazam! Furia de los dioses

Winnie the Pooh: Sangre y miel

PEOR ACTOR

Russell Crowe / El exorcista del Papa

Vin Diesel / Fast X

Chris Evans / Ghosted

Jason Statham / Meg 2: La trinchera

Jon Voight / Mercy

PEOR ACTRIZ

Ana de Armas / Ghosted

Megan Fox / Johnny y Clyde

Salma Hayek / El último baile de Magic Mike

Jennifer López / La madre

dama Helen Mirren / ¡Shazam! Furia de los dioses

PEOR ACTRIZ DE REPARTO

Kim Cattrall / Acerca de mi padre

Megan Fox / Expend4bles

Bai Ling / Johnny & Clyde

Lucy Liu / ¡Shazam! Furia de los dioses

Mary Stuart Masterson / Five Nights at Freddy´s

PEOR ACTOR DE REPARTO

Michael Douglas / Ant Man & The Wasp: Quantumania

Mel Gibson / Informante confidencial

Bill Murray / Ant Man & The Wasp: Quantumania

Franco Nero (como "El Papa") El El exorcista del Papa

Sylvester Stallone / Expend4ables

LA PEOR PAREJA DE LA PANTALLA

2 "Mercenarios despiadados" / Expend4bles

2 inversores avariciosos que donaron los 400 millones de dólares para los derechos de remake de El exorcista

Ana de Armas y Chris Evans (quien reprobaron el Screen Chemistry) / Ghosted

Salma Hayek y Channing Tatum / Magic Mike´s Last Dance

Pooh y Piglet como asesinos/asesinos sedientos de sangre (!) en Winnie the Pooh: Blood and Honey

PEOR PRECUELAS, REMAKE, ESTAFA o SECUELA

Ant Man & The Wasp: Quantumania

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Indiana Jones y The Dial of...Aún venciendo a un caballo muerto

Winnie the Pooh: Sangre y miel

PEOR DIRECTOR

Rhys Frake-Waterfield / Winnie the Pooh: Sangre y miel

David Gordon Green / El exorcista: El creyente

Peyton Reed / Ant Man & the Wasp: Quantumania

Scott Waugh / Expend4bles

Ben Wheatley / Meg 2: The Trench

PEOR GUIÓN

El exorcista: Believer

Expend4bles

Indiana Jones y el dial de... ¿Puedo irme a casa ahora?

¡Shazam! Furia de los dioses

Winnie the Pooh: Sangre y miel

Con información de Variety.