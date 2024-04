Lucerito Mijares asegura que constantemente la confunden con un hombre: "no me incomoda"

ucerito Mijares, talentosa cantante y actriz, se ha consagrado como una de las jóvenes más queridas por el público, sin embargo, lamentablemente su ascenso ha estado marcado por los comentarios negativos hacia su apariencia.

En un encuentro con la prensa, la joven compartió cómo ha enfrentado las críticas en redes sociales, donde frecuentemente la comparan con su madre e incluso la han confundido con un hombre.

A pesar de las críticas, Lucerito ha demostrado una madurez admirable al manejar estas situaciones. Y es que, ante los cuestionamientos sobre su sexualidad, ella ha demostrado que le tiene sin cuidado la opinión de las personas.

"Me da exactamente igual porque sé que no es real", declaró cuando le cuestionaron sobre los rumores de su sexualidad, lo cual no tendría por qué dar explicaciones, aunque se tomó el tiempo de aclararlo a medios.

Lucerito dejó en claro que es fan de los hombres y que está enamorada de ellos, pero también enfatizó que el amor es universal y no tiene límites de género.

"Ahorita estoy muy clara con mis decisiones, pero pues cada quien, quien quiera estar con quien quiera, más que bienvenidos".

¿Cómo se siente Lucero al ser confundida con un hombre?

En la misma entrevista, Lucero Mijares dejó ver que no tiene problemas con ser confundida con un hombre, pues aseguró que está totalmente desconectada de su lado femenino.

Y es que, la joven de 18 años de edad no gusta mucho de usar maquillaje, pestañas postizas, uñas acrílicas y demás accesorios que millones de mujeres emplean día a día por mero gusto, pues asegura que no le toma mucha importancia y prefiere sentirse cómoda consigo misma.

"No soy la típica chava que se pone la pestaña, yo me muerdo las uñas. Estoy terrible en ese aspecto ´femenino´ e incluso cada vez que llego como al cine o así me dicen ´Hola, bienvenido´ y yo ´Gracias´, y obviamente me da exactamente igual. A veces (creen que soy hombre) porque traigo gorra... no me incomoda, a mí me da muchísima risa".

Finalmente, es importante señalar que la actitud desenfadada y auténtica de Lucerito ha generado gran expectativa entre el público, ya que tiende a enfrentar las críticas con humor y ligereza. Su manera de desafiar los estereotipos de género y de expresar su individualidad sin disculpas la convierte en un ejemplo de confianza en sí misma y de aceptación personal.