Lucía Méndez manifiesta que no irá al concierto de Madonna en la Ciudad de México

Madonna ha revelado que va a presentarse en el Palacio de los Deportes como parte de su gira mundial, dejando a todos sus fanáticos emocionados por la noticia y además de recordar el momento incómodo en el cual la cantante se enojó con Lucía Méndez.

La actriz en su momento aseguró que Madonna le exigió que se levantara igual que los demás, esto no sucedió debido a que estaba lastimada, lo que ocasionó que la "reina del pop" se enojara y le dijera "fuck you" en pleno concierto.

Por medio de un video en vivo Lucía reveló que no asistirá al concierto, respondiendo la duda a sus fans.

"No, definitivamente no. No me emociona mucho ir a ver a Madonna. No, no he hablado con Madonna. No, no voy a ir a ver a Madonna, capaz que otra vez se enoja si me siento", Lucía en el en vivo.

También aseguró que Madonna llamó al personal de seguridad, hecho que ocasionó que Méndez casi llame a su abogado.