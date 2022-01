Luis Miguel compartió misterioso video que emocionó a sus fans

Por la noche del primer día de este nuevo año, Luis Miguel sorprendió a sus seguidores de Instagram luego de publicar un misterios video. Y es que el prestigiado cantante es sin duda uno de los más emblemáticos de los últimos tiempos en la música latina, y pese a contar con una fiel base de fans, el intérprete de Será que no me amas no siempre le otorga primicias a sus seguidores ni se mantiene en contacto con ellos.

Ahora el famoso causó revuelo por un breve video con el que sembró la esperanza en sus seguidores por una nueva producción musical. En el clip de escasos ocho segundos, únicamente se lee el año 2022 seguido por tres puntos suspensivos en tonos dorados, adhoc a la identidad gráfica del intérprete.

Algunos de sus más de dos millones de followers en la red social se llevaron una gran sorpresa luego de que sin previo aviso, en la cuenta del cantante apareciera dicho video que dejó abierta la incógnita a que sólo es una mención por el año que comienza o realmente es una forma de Luis Miguel de dar un aviso de que está próximo a lanzar un álbum inédito.

Y es que en el breve video que fue publicado sin descripción, se puede escuchar una pista musical que deja en duda a sus seguidores de quizá la vuelta a los escenarios con algún tour o nuevos productos discográficos del cantante, quien no ha lanzado un trabajo nuevo desde el disco México por siempre, publicado en 2017.

"Esto me suena a que nos tienes una sorpresa musical para este año, ¿es así?", "Ya publica el disco, Miki, te extrañamos todos", "Sorpréndenos este año Micky, "Feliz año Luismi, ya nos recemos un álbum nuevo, mirrrey", "Si la serie ya terminó, quiero soñar con que el Sol nos está preparando para su próximo gran proyecto, No puedo esperar más", son sólo algunos de los más de 3 mil 500 comentarios que han reaccionado al sorpresivo clip.

Este post es el primero que realiza el cantante desde el pasado 24 de diciembre, cuando compartió un video promocional de Navidades Luis Miguel, disco temático del que el tema Santa Claus llegó a la ciudad logró más de 264 mil reproducciones en Instagram.

Recientemente Aracely Arámbula, ex pareja y madre de dos de los hijos de Luis Miguel, dio de qué hablar al mostrar un fragmento de video donde aparece uno de los niños cantando un tema musical. Esto llamó la atención pues usualmente la famosa mantiene un bajo perfil cuando se trata de los hijos del Sol.

En esta oportunidad, la protagonista de Abrázame muy fuerte publicó un video en el que aparece Daniel, sentando de espaldas en el borde de una alberca, con un micrófono cantando Can´t Stop the Feeling", tema de Justin Timberlake. De fondo se escucha a Aracely decirle muy orgullosa: "Te amo". De esta manera, quedó en evidencia que el pequeño de 13 años heredó el talento de su padre.

Aunque en el video no se le ve el rostro al niño, algunos comentarios expresados en las redes sociales de cuentas que retomaron el tema destacan las aptitudes del pequeño para continuar con el legado de la carrera de su padre: "Canta hermoso, sigue preparándote para convertirte en el sucesor de Miki", "Es tan guapo y heredó esa voz de familia".

La relación entre Luis Miguel, Aracely y sus hijos es un tema que no se tocó en la recién finalizada Luis Miguel: La serie, esto debido a que la actriz de Soñadoras no quiso ser tema de escrutinio y ver invadida su privacidad. Esto dijo la intérprete hace meses para Hoy día: