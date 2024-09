Luis Miguel y Paloma Cuevas se habrían casado, confirma su amigo Rafael Herrerías

El reconocido empresario taurino, Rafael Herrerías, amigo cercano de Luis Miguel, ha revelado que el famoso cantante y la diseñadora Paloma Cuevas habrían contraído matrimonio en una íntima ceremonia. Herrerías aseguró haber sido invitado a la boda, aunque no pudo asistir.

Durante su paso por la alfombra roja de ´Los 300 líderes más influyentes de México´, el pasado 5 de septiembre, Herrerías confirmó a los medios que la pareja ya se casó: "Sí, fui invitado, pero estaba carísimo ir hasta allá. Fue hasta allá en... no me acuerdo cómo se llama, pero sí, claro que me invitaron. No fui porque tenía a mi señora mal y no podía", explicó.

Además, Herrerías destacó el buen momento que vive Luis Miguel en su carrera: "Está rompiendo todos los récords del mundo de presentaciones y de llenos absolutos en todos lados", afirmó.

Recordemos que el Tour 2024 de Luis Miguel no para de tener llenos totales donde se presenta y el intérprete de "La chica del bikini azul" se ha colocado como el artista latino de mayor venta de boletos en el mundo y figura en el top de las listas de Spotify junto a figuras internacionales como Michael Jackson, Elton John y Frank Sinatra.