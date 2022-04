Luisito Comunica insulta a personal de Aeroméxico

A través de sus redes sociales, Luisito Comunica expresó su enojo e inconformidad en contra de una aerolínea por haber perdido su equipaje.

El famoso youtuber viajaba con su mamá y su novia a Canadá y en sus maletas llevaban varias chamarras para protegerse del frío.

"Pues bueno, con la novedad de que los imbéciles de la aerolínea perdieron nuestro equipaje. Son las 2 de la mañana, no es como que haya tiendas abiertas. Estamos con las bolas sudadas, vaya, una situación incómoda. Huelo mal, no tengo jabón con cuál bañarme, no tengo ropa. Hace frío, estamos a 0 grados y traemos esto nada más. Ese es un problemón", relató el youtuber.

Así mismo, Luisito dio a conocer que ya había levantado un reporte, sin embargo, la aerolínea les dio un tiempo de espera de una semana para poder entregarle las maletas.

"Levantamos un reporte, vamos a tener que comprar mucha ropa. ¿La aerolínea nos paga? ¿Nos compensa? Lo bueno que nos queda de aprendizaje, aun así es no confíes en Aeroméxico. Nos dijeron los de Aeroméxico que suelen tardar una semana en regresar las maletas", concluyó.