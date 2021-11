Luna Bella denuncia que su papá la violó y la amenazó de muerte; "mi vida corre peligro"

Luna Bella denunció que su papá la amenazó de muerte, luego de correr a toda su familia de la casa que ella pagó y construyó.

En un largo video subido a YouTube, Luna Bella dijo haber regresado a la plataforma tras meses de ausencia, en un intento por mantenerse a salvo y a su familia.

También, Luna Bella dijo que lo hacía para evitar que dos menores de edad pasen por lo mismo que ella, revelando que su padre la violaba cuando era niña:

"¿Por qué hago este video? Porque quiero decir mi verdad... porque mi vida corre peligro y porque quiero salvar la vida de dos niñas que están en esta historia" LUNA BELLA Luna Bella: "No sé si voy a terminar en la cárcel o si voy a terminar muerta" Luna Bella

señaló que no había revelado las violaciones de su padre, a quien identificó como José Juan Meléndez Torres, porque la tenía amenazada.

El sujeto, dijo, le advirtió que si hacía públicas todas las vejaciones que le ha hecho, la demandará a ella y a la editorial que publicó su autobiografía, por mencionarlo.

Pese a ello, Luna Bella dijo que tras recibir la amenaza de muerte de su padre y de ver a su familia presa del pánico a causa del sujeto, decidió hablar:

"Muchas cosas vienen en este libro que yo escribí, mi autobiografía, pero otras cosas me las callé, por miedo, por vergüenza, pero hoy, este dia es el momento. No sé cómo va a terminar mi año, sinceramente, no sé si voy a terminar en la cárcel o si voy a terminar muerta, pero lo voy a hacer, voy a hablar y no me voy a quedar callada, porque este ser ruin y malvado me ha amenazado, pero no, a pesar de eso voy a hablar"

LUNA BELLA Luna Bella dice que las violaciones de su padre iniciaron cuando tenía 7 años En su relato de más de dos horas y media, Luna Bella señaló que fue a partir de los 7 años de edad cuando su padre comenzó a violarla. Los abusos sexuales se prolongaron durante siete años, tiempo que pemaneció callada porque su padre la amenazó con matar a su mamá, según dijo. "Recuerdo una noche... estaba yo feliz, viendo la luna y llegó este señor y me quitó un poco de mi cobija y me empezó a acariciar, yo sólo tenía 7 años, yo le quité la mano y me la volvió a poner, me dijo, ´si tú dices algo, mato a tu mamá´. dije ´no, que no le pase nada a mi mamá... y me dejé tocar´" LUNA BELLA Harta de la situación, Luna Bella contó que cuando cumplió 14 años decidió huir de su casa y mudarse con su abuela materna, en Monterrey. "Después de eso, todo fue más fácil, para él, porque él me tocaba cada vez que quería y me estuvo tocando desde mis 7 años hasta los 14, siempre amenazándome" LUNA BELLA Tiempo después, su papá y el resto de su familia se instalaron en la misma casa y, para ayudar a su familia a salir de la pobreza, comenzó a ser bailarina de table dance. A ello le siguió la prostitución, su debut como estrella porno, las adicciones, tres episodios que casi la llevaron a la muerte y su surgimiento como influencer tras un video viral. Luna Bella descubre que "su padre" no fue quien la engendró Aunque su vida profesional fue evolucionando, Luna Bella señaló que desde que tenía tres años hasta la fecha, su padre la ha hecho vivir un infierno.

No sólo por las violaciones, también por el maltrato a su familia, las golpizas que le propinaba, el abuso emocional y los robos constantes, siendo el último, el despojo de su casa.

Luna Bella dijo que todo ello, junto con amenazas a punta de pistola, también de su padre, la hicieron salir de su casa para vivir en un lugar rentado.

Su mamá y sus hermanos se quedaron al lado del sujeto, pero hace unos meses terminaron viviendo con ella, cuando su padre los corrió para vivir con su nueva pareja.

A raíz de ese conflicto, Luna Bella dijo haberse enterado que el hombre a quien por 30 años llamó padre, en realidad no la engendró. Entonces, dijo, entendió por qué tantos abusos.

Luna Bella revela la amenaza de muerte que recibió

A unos meses de esto, Luna Bella dijo que "su papá" le mandó un mensaje a su hermano menor, en el que la amenazó de muerte:

Luna Bella dijo tener pruebas de esta amenaza, pero no de las violaciones que dijo haber sufrido por "su padre" ni del robo de su casa.

Por eso, dijo que cuando acudió a la Fiscalía para denunciar todo, le hicieron notar que será un proceso muy largo, ya que se deben comprobar todos sus dichos.

Ante el temor de que "su padre" cumpla la amenaza contra ella o dañe a su familia, dijo haberse convencido de publicar el video en YouYube, aunque por ello termine en la cárcel.

También, Luna Bella dijo que decidió hablar para evitar que las dos hijas menores de edad de la nueva pareja de "su padre" sufran los mismos abusos que ella padeció.