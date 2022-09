Lupillo Rivera se lanza contra Gustavo Adolfo Infante por afirmar que canta en restaurante

De nueva cuenta, el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, se vio en medio de la polémica, después de que en su programa De Primera Mano, insulto al cantante, Lupillo Rivera, asegurando que el Toro del Corrido solo canta en marisquerías.

Durante el programa, Dulce habló sobre su participación en el Retador, donde participa Lupillo Rivera, donde aprovechó para poder arremeter en contra del cantante.

"A mí no me llega porque si fuera alguien que verdaderamente fuera importante para mí, pues a lo mejor me dolería", declaró. Gustavo Adolfo Infante continuó con la entrevista preguntando sobre los éxitos musicales que ha lanzado el cantante durante toda su carrera y tanto Dulce como los conductores dijeron no conocer ninguno.

"Yo nunca he visto ni siquiera anunciado un concierto suyo, no le quito ningún mérito, obviamente lo tendrá en algún lado", continuó la intérprete de 67 años. "Si está cantando en marisquerías allá en California, está bien", comentó el periodista. "A todo dar, trabajo es trabajo", agregó Dulce.

Ante estas declaraciones, Lupillo Rivera se lanzó en contra del periodistas por medio de las redes sociales, mostrando un video en donde se le ve a Gustavo Adolfo Infante hablar sobre los éxitos del intérprete de Grandes Ligas.

"Aquí se ve lo poco profesional, donde se contradice nomas porque yo no quiero darle entrevistas", escribió.

"A sus compañeras que mal las trata...es una barbaridad que @imagentvmex no tenga control sobre todo lo que hace....", concluyó.

Hasta el momento Dulce y Gustavo Adolfo Infante no han hecho declaraciones al respecto. No obstante, la publicación de Lupillo Rivera se llenó con reacciones sobre toda la situación que está enfrentando el periodista de espectáculos.