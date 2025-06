Lupita TikTok desmiente acusaciones de abandono familiar

La influencer regiomontana Lupita TikTok reapareció públicamente a través de una transmisión en vivo tras el lamentable fallecimiento de su hija, solicitando a sus seguidores y detractores que paren el "hate" en redes sociales.

Con voz serena y visiblemente afectada, Lupita declaró:

"Yo me siento bien... estoy bien agradecida. Yo solo quiero bendiciones, ya no quiero que me tiren hate... ya no quiero odio".

También reveló que ha retomado sus estudios y su vida cotidiana:

"Ahorita me dedico a estudiar... voy a seguir estudiando y echándole ganas".

Un momento clave fue cuando rechazó versiones de su tía sobre un supuesto abandono por parte de su manager:

"Es pura mentira de mi tía, [...] ella me corrió a mí, a mi papá y a mi mamá... yo sufrí bastante en la calle, me dormí en una plaza".

Lupita enfatizó que la acusación de que su equipo la habría dejado en la calle es falsa, aclarando que su tía fue quien realmente los expulsó de su hogar desde que ella era una niña.

Tras años de polémica, conmoción por la muerte de su bebé y vinculación de su pareja a proceso, Lupita busca reconstruirse con dignidad, invitando a una ola de empatía:

"Solo bendiciones para mí, mi familia y mi gente".