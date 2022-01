Lyn May tomó clases de reggaetón para aprender a perrear

Lyn May ha demostrado que puede seguir vigente entre las nuevas generaciones, la bailarina exótica lanzó su sencillo "La Loba", con el que llamó la atención al considerarlo una respuesta a la canción "Perra" de J Balvin, que fue muy criticada por sexualizar a las mujeres.

Ahora, la acapulqueña reveló que entre sus planes está continuar produciendo música, pues además de deleitar al público con sus bailes sensuales, ahora busca darle temas con un ritmo muy actual.

Lyn May contó que se alista para su lanzamiento en el género de reggaetón, estilo del que ya tomó clases para poder "perrear".

Así lo contó la actriz del cine de ficheras:

"Ya no hay compañías de discos, es que a mí me hizo Musart. Ya no existe, por eso te digo, Musart y sí voy a sacar un disco, una canción de Lolita de la Colina que se llama "Lo que a mí me gusta y lo que a ti te asusta"", dijo en referencia de una nueva versión del tema original que lanzó en 1979.

Además del refresh del que fuera su más grande éxito, y con el que el público la identificó en el documental "Bellas de Noche", de 2016, Lyn May desea incursionar en nuevos terrenos musicales, con el género urbano en el que nunca había experimentado.

"Voy a Los Ángeles a hacer un reggaetón con unos morenitos y voy a Manzanillo, bueno, tengo muchísimo trabajo, gracias a Dios. Me contrataron para un reggaetón y tuve que aprender a tomar clases, fui a tomar clases de reggaetón, porque si me están contratando de reggaetonera, pues tengo que ponerme al día", expresó.