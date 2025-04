Majo Aguilar rechaza colaborar con Ángela, pero deja la puerta abierta a Emiliano

Ciudad de México. – La cantante Majo Aguilar, una de las voces emergentes del regional mexicano, vuelve a acaparar los reflectores tras declarar que no tiene planes de colaborar con su prima Ángela Aguilar, aunque sí estaría dispuesta a unir su talento con Emiliano, otro integrante de la dinastía Aguilar.

Durante una entrevista concedida en la alfombra roja del Festival Arre en la Ciudad de México, Majo fue cuestionada sobre la posibilidad de un dueto con Ángela, hija de Pepe Aguilar. Sin rodeos, respondió: "No tengo nada planeado con Ángela, ni creo que vaya a suceder pronto". La artista fue enfática al aclarar que no existe ninguna enemistad, pero tampoco una relación cercana que propicie una colaboración musical.

"No hay una mala relación, simplemente no hay una relación. No convivimos, no hablamos, no hay pleitos, pero tampoco cercanía", explicó Majo, subrayando que, aunque comparten el mismo apellido y legado familiar, sus caminos artísticos han sido distintos.

En contraste, la intérprete de "No voy a llorar" sí se mostró entusiasmada ante la idea de trabajar junto a Emiliano Aguilar, hermano de Ángela e hijo mayor de Pepe Aguilar. "Emiliano es una persona que admiro mucho, tiene una sensibilidad artística increíble. Si un día se da, yo encantada de hacer algo con él", afirmó.

Las declaraciones de Majo Aguilar alimentan nuevamente las especulaciones sobre posibles tensiones dentro de la familia Aguilar, considerada una de las más importantes en la música mexicana. Sin embargo, la joven cantante se mantiene firme en su postura: enfocarse en su carrera, sin presiones mediáticas por aparentar una unión familiar que, al menos en su caso, no se refleja en el ámbito profesional.

Por lo pronto, Majo continúa promocionando su más reciente sencillo y preparando presentaciones por distintas ciudades del país, consolidándose como una figura fresca y con estilo propio en el regional mexicano.