Manelyk arremete contra Celia Lora y le dice que "tiene el cuerpo asqueroso"

Durante los últimos días, Manelyk ha estado envuelta en la polémica luego de que la famosa influencer criticara el cuerpo de Celia Lora y asegurara que la modelo solo vive de OnlyFans.

A través de una reciente transmisión en vivo, Manelyk se le fue con todo a la hija de Alex Lora luego de que esta presuntamente opinara sobre la relación que supuestamente hay entre Karime y Jawy.

De acuerdo con la ex integrante de ´Acapulco Shore´, el único talento que tiene Celia Lora es tener OnlyFans y no por su cuerpo, pues asegura que es "asqueroso".

"¿Viene a criticarme a mí? Cuando, su único talento la verdad... su único talento es estar en OnlyFans y ni siquiera porque tiene el cuerpo, porque tiene el cuerpo asqueroso", indicó.

Por si fuera poco, la influencer mencionó que Celia vive de sus padres:

"Si no porque vive de sus papás, la verdad, I´m sorry (lo siento), eso es lo que yo pienso y yo digo lo que se me da la gana en mi Instagram, si se meten conmigo, yo me meto con ellas... Si no se meten conmigo, yo ni tengo por qué mencionarlas", añadió.

Por otra parte, Manelyk pidió que la dejen en paz con el tema de su ex pareja y su ex amiga:

"Por el amor de Dios, supérame, ya pasó, o sea si yo supero o no supero lo que está pasando ahorita con los otros dos cabrones es mi pedo, es mi vida y yo supero mis traumas o no traumas, o mis ex amistades en el tiempo que a mí se me da la regalada gana", mencionó.