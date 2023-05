Durante una entrevista con la periodista, Paty Chapoy, el conductor de televisión, Marco Antonio Regil, dio a conocer su orientación sexual, asegurando que este es sapiosexual, es decir que se siente atraído a personas por sus conversaciones.

En la entrevista, el ex presentador de 100 mexicanos dijieron, señaló que este encontraba placer sexual en una conversación inteligente y consistente.

"Una mujer que trabaje en sí misma habla diferente, existe un término que no muchos conocen que se llama sapiosexual, sapio es de mente y sexual. O sea a mí me excita una conversación inteligente y consciente, a mí me gustan las mujeres conscientes y me gustan los amigos conscientes, incluso me gusta compartir con gente consciente", dijo Marco Antonio Regil.

También señaló que le atraen las mujeres que hayan pasado por un proceso de autoconocimiento o terapia, asegurando que es tan atractivo como la propia feminidad.

"Yo le digo a la gente que me siguen llamando la atención las mujeres guapas, taconcitos, una faldita, la energía femenina, un besito, que te hablen bonito, pero no hay cosa más sexy que me puedan decir, que el decirme que van a terapia. Yo digo ´¡Ay, chiquita!´, que me digan ´Estoy sanando mi niña interior´ uffff, ´Ya perdoné a mis papás´ ahhh, me excito porque es valiosísimo y sé el trabajo y el valor que se requiere para confrontar y sanar".

Las personas que se reconocen sapiosexuales pueden encontrar la inteligencia como un aspecto sexualmente excitante, incluso por encima de las palabras de cariño, los regalos o las atenciones.