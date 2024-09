Mariana Echeverría asegura que fue humillada en el programa Hoy

La conductora y ex participante de La Casa de los Famosos México, Mariana Echeverría, utilizó sus redes sociales para denunciar un episodio que vivió durante su reciente aparición en el programa Hoy.

En un video publicado en su cuenta de Instagram el pasado jueves, Mariana compartió su experiencia, afirmando que fue maltratada y humillada por el equipo del programa.

Según contó Mariana, todo comenzó cuando fue invitada al programa Hoy tras su salida del reality. Relata que al llegar, fue recibida por un grupo de conductoras a quienes consideraba compañeras de trabajo, aunque no necesariamente amigas, refiriéndose a Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Andrea Escalona.

"Dije un comentario, el cual fue: ´Arath, equis cosa, en el programa Hoy´. No ofendí a nadie, no dije ninguna grosería, no me metí con el trabajo de nadie", explicó la conductora sobre algo que mencionó dentro del reality.

Sin embargo, lo que sucedió después fue algo que ella no esperaba. "Me pusieron como santa inquisición a juzgarme y a decirme cosas", señaló, en referencia a la actitud que tomaron las conductoras del programa hacia ella.

Una humillación pública

Pero lo más duro para Mariana fue lo que ocurrió tras su salida del programa. Según su relato, la productora del show la insultó a gritos, llamándola "pend*ja" frente a todo el equipo de trabajo, incluyendo cocineros, utileros y vestuaristas.

"Me enteré después, porque ni siquiera la vi, y me lo aguanté la humillación que pasé ahí", confesó.

Mariana señaló que, en ese momento, decidió no reaccionar porque se encontraba vulnerable tras su paso por La Casa de los Famosos México.

"Es el primer día, te avientan a los leones y no sabes ni lo que está pasando", mencionó, describiendo cómo se sintió en esa situación.

En el video, Mariana también fue clara al decir que no quería alimentar el odio o el "hate" que suele circular en redes sociales. "No fue nada grave lo que dije, ni ofendí a nadie, ni insulté a nadie", recalcó.

La denuncia de Mariana Echeverría ha generado diversas reacciones en redes sociales, con muchos de sus seguidores mostrando apoyo hacia ella y condenando el maltrato que asegura haber recibido en el programa Hoy.