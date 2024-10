Marie Claire arremete contra Marcela Mistral

Marie Claire, arremetió contra Marcela Mistral y le envió un contundente mensaje, tras las indirectas que le envía en redes sociales.

La exparticipante de la primera edición de La Casa de los Famosos México, señaló que ya estaba harta de las declaraciones de 'La Musa'. Según la venezolana, la exconductora de televisión asegura que está enamorada de Poncho de Nigris.

Marie Claire fue cuestionada en una transmisión en vivo, sobre si ya había visto lo que dijo Mistral en contra de ella. "Si, ya lo vi y ya dije lo que opinaba al respecto, que me da una hueva que siga hablando de mí. Yo no quiero nada con tu marido.

La modelo, quien dijo estar harta de la influencer, le envió un contundente mensaje para dejarle en claro que no tiene interés alguno en De Nigris y que no es su enemiga.

"Deja de imaginarte enemigas, no soy tu enemiga, Marcela. Yo ni te topo, ni a ti ni a tu marido los topo", agregó.

La exintegrante del Team Cielo dijo estar harta de la situación y de la influencer, señalando que si ella quiera, ya le hubiera quitado el esposo a Mistral.

"Ay una intensidad con su marido viejo ya, solté un viejo para agarrar otro viejo, no. A fuerza quiere que me guste, yo salí de un marido añejo para meterme con otro añejo y con la problemática esta que me tiene harta", dijo.

"Si yo le he querido bajar el marido a alguien... ¿No vas a querer que te lo baje, verdad? Es que es un problema de que lo da por hecho, en las entrevistas da por hecho como que yo me quise ahí (meter en su matrimonio), ¿Qué te pasa mujer?, ni al caso".

Incluso, la exreina de belleza reveló que ella y el exlíder del Team Infierno hablaron por mensajes de Instagram y arreglaron sus indiferencias.

"Ni la topo, ni a ella, ni al otro. Ella es la que tiene la familia feliz en su entorno. Lo de Poncho es cotorreo, ya hasta hablamos por Instagram, ya ese ped** se arregló, ya deja de odiarme tanto mujer, te vas a arrugar".

"Yo no tenía una relación de amistada con él (con De Nigris) ni la voy a tener, pero los problemas de usted y de su inseguridad y de su vaina, usted organíceselo en su casa", concluyó la venezolana.