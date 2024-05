Mario Bezares arremete contra Diego Boneta: "¿Cuál es tu hambre, papá?"

El lanzamiento de la serie ´¿Quién lo mató?´ en Prime Video ha generado gran controversia. Inspirada en los eventos alrededor de la muerte de Paco Stanley, la producción ha desatado descontento entre algunas de las personas mencionadas en la trama.

Mario Bezares, socio y amigo cercano de Paco Stanley, ha sido uno de los principales críticos. Recientemente emitió un comunicado pidiendo que se detuviera el estreno de la serie, argumentando que el uso de su imagen y la de su esposa Brenda no está autorizado y calificando el proyecto como "revictimizante".

Bezares estuvo en prisión como uno de los principales sospechosos por su supuesta implicación en el ataque que resultó en la muerte de Paco Stanley en junio de 1999. Fue liberado por falta de pruebas tras pasar un tiempo considerable privado de su libertad durante el juicio.

Arremete contra el elenco

En una entrevista con Inés Moreno para su canal de YouTube, Bezares expresó su molestia, afirmando que ninguno de los actores, incluido el director, se puso en contacto con él para conocer su versión de los hechos.

"No me conocen. Todos los actores que participan, yo no los conozco. Nunca he cruzado palabra con ellos, ni con el director ni con nadie."

— Mario Bezares

Aunque el personaje de Mario Bezares es interpretado por Luis Gerardo Méndez, Bezares se mostró particularmente decepcionado con la actuación de Diego Boneta, quien da vida a Jorge Gil en la serie. Según Bezares, la actuación de Boneta convierte a su personaje en el principal sospechoso del ataque a Paco Stanley a través de sus declaraciones.

Bezares concluyó señalando que se encuentra decepcionado de Diego Boneta, quien interpretó a Luis Miguel, Bezares concluyó que Boneta debe de estar desesperado por haber aceptado participar en este proyecto.

"Ahora imagínate este señor Boneta, de haber interpretado a Luis Miguel en una serie exitosa, ahora interpreta a Jorge Gil ¿Cuál es tu hambre, papá? ´Pérame, qué decepción, caray. ¿Estás necesitado y quieres ganar lana?"

— Mario Bezares

Hasta el momento, Diego Boneta no ha respondido a las críticas de Mario Bezares. Sin embargo, el actor se ha mostrado orgullo de participar en el proyecto y en su momento invitó a a gente a ver la serie antes de sacar conclusiones o criticarla.