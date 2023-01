Maya Nazor y Santa Fe Klan podrían estar próximos a reconciliarse

Hace algunas semanas, la pareja de Santa Fe Klan y Maya Nazor decidieron terminar su relación, algo que dejó perplejos a sus fanáticos, pues la pareja aparentaba tener una buena relación.

Fanaticos del raperoo mexicnao demancdaron que Santa Fe Klan le brindara apoyo económico a Luka, el hijo que tiene con Maya Nazor.

Se esculo por un tiempo cual era la relación que los padre de Luka ahora tenían entre sí.

Fue por medio de Instagram donde Maya Nazor subió una fotografía con su bebé, agradeciendo su presencia, a los que Santa Fe Klan respondió con la misma idea. Dejando entrever una posible reconciliación.

"Sin duda eres y siempre serás lo mejor que me pasó este 2022?, escribió la influencer como descripción de una foto donde se le puede ver dándole un cálido beso al infante. Santa Fe Klan reaccionó colocando un like y una viral respuesta: "A mí también es lo mejor que me ha pasado", ambos apoyando sus textos con emojis de corazones.

"Sí, ¡lo mejor que nos ha pasado sin duda!", le respondió Maya Nazor a Santa Fe Klan provocando la euforia de los seguidores del rapero que esperaban una reconciliación